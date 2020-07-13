冯正霖：中国经济对民航业发展提供足够底气

人民网北京7月13日电 （记者乔雪峰） “新冠肺炎疫情对全球航空业造成巨大冲击，我国航空业要努力在危机中育新机、于变局中开新局。” 7月10日，民航局局长冯正霖在2020年全国民航年中工作电视电话会议上表示，要充分认识到我国经济社会经过长期发展积累，为稳住行业发展的“基本盘”提供足够底气，中国民航面对疫情冲击表现出了坚强韧性和巨大潜能，未来随着国家诸多政策红利的逐步释放，行业恢复也将迎来新的契机。

此次会议总结2020年上半年主要工作，分析当前面临的形势，安排部署下半年重点任务。会议指出，截至6月底，全国民航运输航空实现持续安全飞行118个月、8416万小时。从1月20日起，民航共保障涉疫防控航班约7.6万个，累计接运医护人员7.3万余名，运送防控物资近30万吨；从疫情严重国家接回我国公民19787人，完成海外留学生“健康包”物资运输89.5万份、698吨。最高峰国际货运航空达到每周5399班，是去年平均水平的4.1倍。今年出台的一揽子“16+8”项政策，为航空公司年减负约100亿元。

冯正霖在会上作年中工作报告，他指出，今年伊始，新冠肺炎疫情突如其来。抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考，也是对中国民航树牢四个意识、安全管控能力、应急处置能力、风险抵御能力、依法治理能力、协同配合能力、国际合作能力以及党建工作的大考。“在这场大考中，中国民航以高度的执行力坚决贯彻落实党中央疫情防控工作要求，为国家整体疫情防控的战略部署和战术行动提供了有力的支撑和保障。”

冯正霖表示，新冠肺炎疫情对全球航空业造成巨大冲击，我国航空业也面临前所未有的严峻局面。全行业要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前形势，按照党中央“六稳”“六保”工作要求，在稳发展信心、稳发展基础、稳市场主体的基础上，准确识变、科学应变、主动求变，努力在危机中育新机、于变局中开新局。要稳发展信心，充分认识到我国经济社会经过长期发展积累，为我们稳住行业发展的“基本盘”提供了足够底气，中国民航面对疫情冲击表现出了坚强韧性和巨大潜能，未来随着国家诸多政策红利的逐步释放，行业恢复也将迎来新的契机。要稳发展基础，毫不松懈、从严从实管控航空安全，确保民航安全运行平稳可控，切实维护专业技术人员队伍稳定，加大基础设施补短板力度。要稳市场主体，确保航空运输产业链稳定，用输血带动造血，帮助企业克服困难、增强信心，切实落实已出台的各项支持政策，聚焦企业关切与诉求，大力简政放权。

冯正霖指出，全行业在稳住发展基本面的同时，要准确识变，对疫情给民航业带来的影响加强分析研究，及早察变，善于发现潜在的风险、发展演变的趋势并作出科学预判。要科学应变，根据疫情发展形势和变化，动态调整民航防控措施和运输政策；坚持稳中求进工作总基调，科学把控航班恢复节奏，统筹疫情防控与民航各项工作；加快补齐民航在疫情中暴露出的短板和弱项。要主动求变，民航企业要加快数字化转型，主动变革创新，积极开展新业务、发展新业态；民航局要在发展战略、布局规划、资源配置等方面进行调整优化，为民航市场主体创新求变创造良好政策环境。

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