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民航局：下半年研究制定新一轮深化民航改革意见

2020年07月13日08:53  来源：人民网
 

人民网北京7月13日电 （记者乔雪峰） “要深化民航改革的顶层设计，研究制定新一轮深化民航改革意见，力争在影响行业高质量发展的关键性重大改革上突破创新。” 7月10日，民航局局长冯正霖在2020年全国民航年中工作电视电话会议上表示，将新基建作为“十四五”民航发展的重要抓手，推进四型机场和四强空管建设，大力推进民航协同发展战略规划的组织实施。

针对下半年民航重点工作，冯正霖在会议上强调，全行业要主动站在常态化疫情防控的新形势下，坚持稳中求进总基调，在统筹推进疫情防控和行业发展中，进一步巩固“稳”的根基，提升“进”的质量，为国家经济社会发展做出新贡献。 冯正霖从六个方面对下半年民航工作进行了部署：

一要慎终如始，扎实做好常态化疫情防控。要始终绷紧疫情防控这根弦，抓实抓细疫情防控各项措施，严格做好航空器、机场通风消毒，乘机旅客佩戴口罩和体温检测，一线员工个人防护等工作。要科学动态调整防控措施，按照“认真、科学、冷静”的原则，因时因势对有关防控措施和运输政策进行调整、细化和完善。要研究健全民航突发公共卫生事件应急体系，加快组织修订完善疫情防控法律规章中的缺项漏项，总结疫情防控中确实有效的临时性措施，推动转化为规章制度，进一步完善突发公共卫生事件民航应急预案。

二要毫不松懈，牢牢守住航空安全底线。要严格落实“安全隐患零容忍”要求，牢牢把握住工作主动权，推进民航安全专项整治工作，狠抓“平安民航”长效机制建设。要深入开展以“三个敬畏”为内核的专题教育，强化从业人员作风建设。要科学把控航班恢复节奏，确保航班运行量与保障能力相匹配，做好生产运行保障能力的评估，关注重点机场、繁忙空域以及骨干航路的航班恢复运行情况。

三要精准施策，在恢复生产中提高发展质量。要加大宏观政策扶持力度，激发市场主体自身活力，进一步落实“16+8”支持政策并积极争取国家层面新的支持政策，以优化营商环境为牵引优化政务服务，进一步精简行政许可事项。要抓住疫情窗口期，加大基础设施补短板力度，抓紧推进“十三五”规划项目实施。要坚持规划引领，高水平编制好民航“十四五”发展规划，将新基建作为“十四五”民航发展的重要抓手，推进四型机场和四强空管建设，大力推进民航协同发展战略规划的组织实施。要适应常态化防控要求，推进服务质量品牌建设，力争全年国内客运航空公司航班正常率稳定在80%以上、全国千万级以上机场平均放行正常率和始发航班起飞正常率达到85%。

四要统筹协调，在深化改革中提升治理能力。要深化民航改革的顶层设计，研究制定新一轮深化民航改革意见，力争在影响行业高质量发展的关键性重大改革上突破创新。要探索推进民航要素市场化配置，努力实现要素配置高效公平、要素流动自主有序，率先探索实施资源要素市场化配置改革。要持续提升依法治理能力，重点推进《民航法》修订，加强《航空法》研究，着力建设提升与法治建设相适应的监管能力。要着力构建民航科教创新生态体系，进一步发挥民航科教创新攻关联盟作用，积极推进民航院校保就业工作。

五要聚焦重点，在攻坚克难中展现担当作为。要集中力量坚决打赢脱贫攻坚战，协助于田、策勒两县今年按计划脱贫摘帽。要确保打赢蓝天保卫战，按照《关于深入推进民航绿色发展的实施意见》，持续推动构建民航绿色发展新模式。要统筹推进航空物流业发展，着力提升航空货运能力，全面优化航空物流发展环境。

六要持之以恒，加强全面从严治党。要坚持把党的政治建设摆在首位，以实际行动做到“两个维护”。持续深化理论武装，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推向深入。着力加强基层党组织建设，提升党组织的凝聚力战斗力。突出政治标准，建设高素质干部人才队伍。深化作风建设，努力营造风清气正的政治生态。进一步加强群团工作。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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