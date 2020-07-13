车建新：要让更多人体会到用心的匠人精神

2020年鲁班设计尖货节于7月13日到26日举行。

“体验多国匠心家居好产品。”红星美凯龙董事长车建新介绍了鲁班设计尖货节”的思路。据他介绍，今年鲁班设计尖货节则通过多个国家家居产品互动联动的形式，带动参与者产生“家居进博会”的感受。

“鲁班设计尖货节将供应和需求相结合。”车建新介绍说，自2013年至今，每年推出的鲁班设计尖货节已经在工厂营造出了持续创新氛围。每年推出新产品、新形象，展示家居行业的新面貌，促进消费者的家居微更新。

据悉，连续8年，鲁班设计尖货节从鲁班“刨以致创”的工匠精神，展现家居品类创新之处，带动更多消费者了解家居市场新动态与新活力。

在车建新看来，“刨以致创”的工匠精神就是“匠心”，“用心、细心、一丝不苟的匠心精神是我们鲁班设计尖货节想呈现的品格。”

车建新说：“做到匠心，才有创新。我们将这句话切实落在了红星美凯龙发展过程中，要让更多人体会到用心的匠人精神。”

“用商场化的方式做市场，这是我们的第一次创新。”车建新还介绍说，红星美凯龙商场外观历经了8次迭代。在他看来，要做到让消费者过目不忘，内部布展要做到情景化。他在不少公开发言都提到了“品味”和“体验”这两个词。商场内部商户将家居通过情景设置，带动消费者“沉浸式”感受情景，了解品牌审美，从而引领消费者从“买家居”，到“逛家居”“赏家居”。

“品牌创立至今我们一直在自我调整。”车建新在今年出版的《为什么要自我实现》一书中也谈到了挑战自我的内容，“自我挑战，不断挑战自己的舒适区。这是红星美凯龙成绩斐然，始终前行的动力。”

“疫情期间我们也提供了全案定制化设计。”车建新介绍说，不少有着急迫装修诉求，却难线下挑选的用户选择了线上全案互动。设计师线上沟通设计方案，一站式订购家居饰品，线下全流程做好装修，最终打造“拎包入住”的全案设计。这一突破之举让不少消费者在有限时间里打造出理想空间。

车建新介绍，红星美凯龙本身自带互联网平台思维。今年2、3月红星美凯龙系列线上直播赶上了互联网“带货”潮流。累积上万场的直播也让更多消费者足不出户体会定制化、现代化的家居魅力。红星美凯龙与阿里巴巴的合作也给红星美凯龙重构家居产业带来了更多数字化突破。

此外，在大数据应用、商场数字化升级、线上线下一体化营销等方面，红星美凯龙已取得了阶段性成果。车建新强调，此次2020鲁班设计尖货节更是全线融合互联网，用直播、线上商城、品牌节目带动更多消费者感受家居尖货。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)