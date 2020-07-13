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发改委：172项重大水利工程已经累计开工146项 在建规模超万亿

2020年07月13日14:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月13日电（许维娜）国务院政策例行吹风会今天（7月13日）上午举行，国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部、水利部和国家发改委相关负责人介绍防汛抗旱有关情况。国家发展改革委副秘书长苏伟在答记者问时表示，截至目前，172项重大水利工程已经累计开工146项，在建投资规模超过1万亿元。引江济淮、西江大藤峡水利枢纽、淮河出山店水库等一批标志性的工程陆续开工建设，南北水调东中线一期工程等32项工程已相继建成，发挥了显著的经济、社会和生态效益。

苏伟介绍说，2014年5月，国务院第48次常务会议要求分步建设172项重大水利工程，6年以来各地区各部门密切协调、加大投入、深化改革，重大水利工程建设取得显著成效。“目前也要看到，人多水少、水资源时空分布不均，这是我们国家的基本水情。随着人口增长、经济发展和人民生活水平的提高，亟需着力补齐重大水利基础设施的短板。”他指出，因此，在继续加快推进172项重大水利工程建设的同时，抓紧谋划一批新的重大水利工程，并且要尽早实施，这一点是十分必要的。

7月8日，国务院第100次常务会议听取了国家发改委关于今年及后续150项重大水利工程建设安排的汇报，指出重大水利工程是“两新一重”建设的重要内容，要抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

“到目前为止，国家发改委已经累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元，支持各地加快推进工程建设。”苏伟进一步指出，这些工程实施之后，预计可以新增防洪库容约90亿立方米，治理河道长度大约是2950公里，新增灌溉面积大约是2800万亩，增加年供水能力约420亿立方米。工程匡算总投资大致是1.29万亿元，能够带动直接和间接投资是6.6万亿元，年均新增就业岗位80万个，对扩大内需、拉动经济增长的作用还是非常明显的。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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