发改委：吸引更多社会资本参与150项重大水利工程建设

人民网北京7月13日电（许维娜）国务院政策例行吹风会今天（7月13日）上午举行，国家防汛抗旱总指挥部、应急管理部、水利部和国家发改委相关负责人介绍防汛抗旱有关情况。
“150项重大水利工程的投资总规模很大，所以必须要通过加大深化投融资体制改革力度、多渠道来筹措工程建设资金。”国家发展改革委副秘书长苏伟在答记者问时表示，特别是吸引社会资本参与及对于推进150项重大水利工程建设具有非常重要的意义。
苏伟表示，重大水利工程一般具有公益性强、投资规模大、回报周期长、经营收益低这些特点，融资能力总体来讲还是有限的。但部分水库工程和引调水工程，具有发电、供水等经营性收益，也具备通过改革扩大市场化融资规模的潜力和空间。
本次国务院常务会议也特别强调，要按照市场化、法治化原则，深入投融资体制机制改革。所谓市场化，就是要深化“放管服”改革，打破行政性垄断，防止市场垄断，减少政府对要素的直接配置，加快建设统一开放、竞争有序的工程建设运营的市场体系，推动实现工程效益最大化和效率最优化。所谓法治化，就是要建立公平、开放、透明的市场规则，完善各类市场主体平等参与工程建设运营的营商环境，在依法合规和水资源统一调度的前提下，促进不同所有制、不同区域、不同规模的企业开展公平竞争。
苏伟指出主要有三方面：一是要落实水价标准和收费制度。推动在工程建设前要合理确定供水价格，与供水对象就水价标准、水量消纳、水费收缴以及动态调整机制达成协议，有效降低工程运营的风险，稳定市场主体的投资预期。二是要建立合理的回报机制。对于不能完全市场化运营的这些项目，中央和地方政府将在评估论证基础上，注入部分资本金或者给予投资补助，促进社会投资主体能够获得与它所投入的资本相匹配的合理回报。三是扩大股权和债权融资规模。综合运用各种权益性、债务性投融资工具，优化项目经营主体的股权结构，降低融资成本和延长还款年限，有效提高市场化融资规模。
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