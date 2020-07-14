三年行动，国企改革再升级（锐财经）

今年是国企改革三年行动的第一年。近期，《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》审议通过。随着下一步方案内容正式发布，国企改革任务书、时间表、路线图等方面的细节将进一步明确，备受关注的国企改革有望迎来新一轮提速升级。

抓重点补短板强弱项

启动四批210户混合所有制改革试点、推进国有资本投资运营公司改革试点、开展“双百行动”“区域性综合改革试验”等系列改革举措……近年来，国企深化改革动作频频，改革一直处在“进行时”状态。这一背景下，国企改革三年行动的推出更受瞩目。

近期召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议指出，今后3年是国企改革关键阶段，要坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，抓重点、补短板、强弱项，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

“这次会议内容明确了改革的框架，改革逻辑前后呼应，重点内容也有所强调。”国务院国资委研究中心研究员周丽莎向本报记者表示，会议强调“三个坚持”，坚持和加强党对国有企业的全面领导，坚持和完善基本经济制度，坚持社会主义市场经济改革方向，一方面是对国企角色定位的肯定，要坚持在党的领导下进行现代化企业治理，这种治理模式经历了几十年改革的验证；另一方面，坚持市场化经营机制，从混改、员工持股到职业经理人制度等，市场化改革工作一直在推进中，就是要寻找一条提升企业效率的改革之路。

周丽莎认为，近年来，国企改革、试点等举措深入推进，本次改革更突出抓重点、补短板、强弱项，把改革进一步推向实处。

明确时间表、路线图

三年行动具体看点有哪些？

国务院国资委秘书长彭华岗此前表示，《国企改革三年行动方案》考虑三方面：一是把党的十九大对国资国企改革的要求进一步具体化；二是把近年来“1+N”改革政策进一步落实落地，没有落实到位的，明确时间表、路线图；三是把“十项改革试点”“双百行动”等改革试点示范工程中的基层经验，推广到下一步的国企改革过程中。

以社会关注度较高的混改来说，其下一步改革亦将深化。国家发展改革委副秘书长赵辰昕此前表示，今年要深入推进已经公布的四批210户混合所有制改革试点，对混合所有制的企业，要尽力探索出建立起有别于一般国有企业的治理机制和监管制度，努力形成更多可复制、可推广的经验。并将研究制定深化国企混改的实施意见，以此打造混改政策升级版。

周丽莎认为，混改的一大看点是垄断类行业，包括铁路、油气、电力等领域改革的深入推进。比如，国家电网推出十大领域混改；油气领域炼化、销售板块的市场化改革等。“总的来看，垄断行业纵深推进，竞争行业进展积极。而且混改不仅‘混’产权，更要‘改’机制，未来混改企业的市场化经营机制可能会进一步向前推动。”周丽莎说。

第一年改革工作正推开

在全国范围内，国企改革专项工程“科改示范行动”启动；在地方层面上，山东公开40家国企混改项目；在企业层面上，中国电信旗下天翼电子商务有限公司二轮混改启动，中国化学工程集团重点推进6家二级企业、10-15家三级公司混合所有制改革……今年以来，国企改革依然动作连连。

据了解，虽然《方案》还未正式出台，但今年是落实三年行动方案的第一年。彭华岗此前表示，国资委对今年改革的重点工作要求已有部署，今年改革大的方向包括：完善中国特色现代企业制度；加快建立健全市场化经营机制，大力推进经理层成员任期制契约化管理和职业经理人制度；积极稳妥分层分类深化混合所有制改革；优化国有资本布局，推动战略性重组和专业化整合等。

相关工作正不断推开。7月13日，山东省宣布山东能源与兖矿集团联合重组方案、山东高速与齐鲁交通集团联合重组方案。按国资委部署，今年重点推进装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合以及煤电资源区域整合。国家发改委方面表示，今年还会制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见。

受新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势复杂多变，改革进展会受影响吗？周丽莎认为，越是在错综复杂的环境下，国企越要进一步发挥好功能角色，通过深化改革提高效率和竞争力，因而改革的重要性也进一步凸显。“上半年，一些行业面临较大困难，通过改革提质增效的紧迫性更强。不破不立，压力更是改革的驱动力。”周丽莎说。

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