制造业转型，加“数”前行（大数据观察·新产业新业态）

数据来源：中国信息通信研究院 制图：张丹峰

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当前，工业互联网加速发展，为我国经济高质量发展注入了新动能。重庆、青岛等地立足比较优势，以数字技术赋能传统制造业提升质量、效率和智能化水平。工业互联网怎样帮助企业转型升级？企业数字化改造前景如何？

48小时内完成跨行业跨领域的核心产线、设备、原材料等生产资源调配，成功促成山西首条全自动医用口罩产线落地，确保医疗物资快速产出，这离不开山东青岛一家工业互联网平台的努力。

近年来，我国工业互联网由理念倡导加速走向落地深耕阶段，对经济社会发展的带动作用日益彰显，也催生大规模个性化定制、共享制造等工业经济新业态。重庆、青岛等地立足比较优势，抢抓机遇，以数字技术赋能传统制造业提升质量、效率和智能化水平，大力推进工业互联网发展，促进制造业转型升级。

企业改造

启用智能化生产线，加快转型升级

在重庆宗申动力摩托车发动机总装车间内，几条生产线正在忙碌运行。其中一条生产线上，只见机械臂挥动，无人搬运车川流不息，工人只有其他生产线的一半，生产效率却更高。

这是为啥？原来，2017年宗申产业集团实施基于忽米网工业互联网平台的动力产业链协同管理服务，对这条生产线进行智能化改造。改造后效率提升了4倍。

怎么做到的呢？“以物料配送为例，实现了从‘公交车’到‘网约车’的转变。” 宗申动力公司副总经理张奎介绍，在智能制造生产线中，当某个生产环节零件即将用尽，系统能够自动发出指令，调配距离最近的无人搬运车，及时送来零件，如同行人提前呼叫网约车。此外，智能生产线会记录每个工序，并通过传感器进行数据检验。如果出现问题，系统自动预警，提醒工人纠正。目前，该智能生产线自动纠错防错能力提升了10倍多，产品合格率达99.3%。

不只是宗申，在重庆市巴南区，还有很多企业已经或正在进行智能化改造。目前，已建成13个智能工厂和数字化车间。

传统的轮胎制造给人的印象多是粗、累、脏。在山东，青岛双星轮胎利用5G技术、工业互联网改造使工厂“旧貌换新颜”，向“智慧型”企业转型。

“5G信号全覆盖，11种300余台智能机器人流水作业，80%是我们自主研发生产，产品不良率降低了80%多，产品质量有了质的提升。”青岛双星股份有限公司副总经理周士峰表示，受疫情影响，轮胎行业市场受到一定程度的困扰，但青岛双星轮胎复工后迅速达到满负荷状态，订单不降反增。面对疫情对传统制造业的影响，企业化危为机，加快进行工业互联网改造。

平台赋能

拓展应用场景，提供数字化解决方案

工业互联网不是简单的机器换人、设备连接和交易撮合，而是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产业和用户链接融合，是多边、开放和交互的，因此平台搭建至关重要。

在青岛，目前已经认定的工业互联网平台有8个，其中海尔卡奥斯已聚集3.4亿用户和390多万家生态资源，在工信部发布的2019年跨行业跨领域工业互联网平台中居榜首。在通用型模块技术支撑下，卡奥斯可接入各个层级的企业和平台，大企业找解决方案，小企业找赋能模块，实现为百业助力。

做了多年服装生产，服装企业负责人吴筱杰怎么也没想到企业与工业互联网融合产生了奇妙的“化学反应”。在数字化生产车间里，传统的人工剪裁完全不见踪影，取而代之的是自动化机器，电脑、投影、机械精妙配合，仅需2分40秒，一件定制的西服就被剪裁成型。

今年以来，青岛全面梳理工业企业改造需求，分类归纳出16个大类126小类细分场景，发布首批 “工业赋能”场景清单。下一步，青岛将常态化发布场景需求，推动工业互联网融合创新。

近年来，重庆先后引入航天云网、阿里飞象等平台企业，腾讯、华为等企业也以不同形式在重庆布局工业互联网业务。目前，重庆已集聚工业互联网服务企业197家，本地研发人员5000多人，累计为5万余户重庆企业提供了“上云”服务，2019年新增万户企业“上云”，累计建设了318个试点示范项目。

政府培育

强化要素支撑，构筑产业生态

“工业互联网不仅能让企业提升效率、降低成本，还能推动重庆工业的转型，构建一个数字化的产业生态。”重庆市经济和信息化委员会智能化处负责人说，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的关键基础设施、新型应用模式和全新工业生态，是实现生产制造领域全要素、全产业链、全价值链连接的关键支撑，是生产制造变革和精准个性服务的重要载体，也是提质增效、实现高质量发展的必然选择。

近年来，重庆相继出台《重庆市深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网实施方案》《重庆市推进工业互联网发展若干政策》等系列政策文件，着力构建工业互联网生态体系。从供给侧引进培育工业互联网服务企业，从需求侧激发工业企业建平台和用平台活力，并切实加强供需对接，营造良好发展环境和氛围；成立了工业互联网产业联盟重庆分联盟，集聚200余家企业。

“对政府来说，一个重要责任在于打造产业生态。”据重庆市经信委智能化处负责人介绍，重庆加强部市合作，工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）服务陕西、宁夏、贵州等地，标识注册量为3600余万，解析量达300余万次。

青岛港全自动化码头成功实现5G远程操作，海尔开展基于5G连接的智能工厂无人货物运输……这些工业应用场景都离不开工业互联网信息基础设施建设。目前，青岛正强化要素支撑，加快推进新基建布局。

青岛还深化融合应用，推动工业互联网向下覆盖、向上承载，形成互为场景、互为基础、互为生态的协同应用体系。目前，全市认定海尔空调胶州互联工厂等33个智能（互联）工厂、青啤五厂数字化车间生产系统等81个数字车间和特锐德KYN28柜自动化生产线等236个自动化生产线。青岛还将推动3000家以上工业企业实施数字化、网络化、智能化改造升级，推动10万家中小企业上云平台；打造1个国际领先、10个国内知名的工业互联网平台。

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 07 版）

(责编：牛镛、曹昆)