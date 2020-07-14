经济发展新动能指数保持继续上升势头

本报北京7月13日电 （记者陆娅楠）7月13日，国家统计局对外公布：2019年我国经济发展新动能指数为332.0，比上年增长23.4%，保持继续上升的势头。经济发展新动能指数是指以新产业、新业态、新商业模式（简称“三新”）为主要内容的统计指标体系，包含网络经济指数、创新驱动指数、经济活力指数、知识能力指数、转型升级指数五项分类指标。

2019年，网络经济指数高达856.5，比上年增长42.0%，对经济发展新动能指数增长的贡献率为80.5%。与其他分指数相比，网络经济指数增幅最高、贡献最大。

创新驱动指数为201.4，比上年增长15.6%，对总指数增长的贡献率为8.6%。从构成指标来看，2019年，全国科技企业孵化器年累计毕业企业数预计为16万个，比上年增长14.8%。

经济活力指数为313.6，比上年增长7.4%，对总指数增长的贡献率为6.9%。从构成指标看，2019年，全国新登记注册市场主体数量为2377.4万户，比上年增长10.6%。

知识能力指数为147.2，比上年增长8.3%，对总指数增长的贡献率为3.6%。

转型升级指数为141.4，比上年增长1.0%，对总指数增长的贡献率为0.4%。从构成指标来看，2019年，战略性新兴产业增加值占GDP比重为11.5%，比2014年提高3.9个百分点；高技术制造业增加值比上年增长8.8%，比规模以上工业增加值增速快3.1个百分点。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年07月14日 01 版）

(责编：杨曦、孙阳)