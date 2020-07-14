今年上半年 中欧班列开行超五千列

本报北京7月13日电 （记者严冰）中国国家铁路集团有限公司日前对外公布：上半年，中欧班列开行数量大幅增长，累计开行5122列，同比增长36%；6月份开行1169列，再创历史新高。国铁集团认真贯彻落实中央 “六稳”“六保”部署要求，积极采取有效措施，充分发挥了中欧班列战略通道作用。

据了解，上半年中欧班列共运送国际合作防疫物资367万件、2.7万吨；运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%。创新交接作业方式，加强运输组织实时盯控，确保口岸站安全畅通；充分发挥国际协调机制作用，共同压缩运输时限、提升运输效率。同时，在全国各铁路口岸站上线运行“数字口岸”系统，实现与海关、周边国全面信息共享和无纸化通关，大幅压缩通关时间。

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