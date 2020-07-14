中国经济发展新动能指数持续上升

今年以来，安徽省淮北市加快培育战新产业链，提升战新产业整体竞争力，使战新产业成为经济增长新引擎。图为淮北市濉溪经济开发区内的一家光通信技术企业的工人在生产车间加工光通信产品。

万善朝摄（人民视觉）

本报北京7月13日电 （记者王俊岭）13日，国家统计局对外公布2019年我国经济发展新动能指数。

为动态监测经济发展新动能变动情况，国家统计局统计科学研究所采用定基指数方法，测算了2019年我国经济发展新动能指数，并根据最新资料和口径修订了2015—2018年历史指数数据。最新测算结果显示，如果以2014年为100，2015—2019年我国经济发展新动能指数分别为124.8、159.1、204.1、269.0和332.0，分别比上年增长24.8%、27.5%、28.3%、31.8%和23.4%。

具体来看，经济发展新动能指数呈现如下特点：

网络经济持续发力，对新动能指数增长的贡献最大。2019年底，移动互联网用户数预计达13.2亿户，比上年增长3.5%；移动互联网接入流量达1220亿GB，是2018年的1.7倍；固定互联网宽带接入用户达到4.49亿户，比上年增长10.3%。新兴消费快速发展，网络购物继续扩大，智能化产品、信息等消费持续增长，线上线下融合步伐加快，消费新业态新模式不断成长壮大，线上消费对线下消费的替代进一步增强。

创业创新热潮涌动，市场活力持续增强。进一步深化“放管服”改革，大众创业、万众创新深入开展，微观主体活力不断增强。据测算，2019年经济活力指数为313.6，比上年增长7.4%。从主要构成指标看，2019年，全国新登记注册市场主体数量为2377.4万户，比上年增加227.8万户，增长10.6%；科技企业孵化器数量预计增至5200家左右，增长约7.4%；国家高新技术开发区企业单位数超过14万个，增长19.7%以上。

研发投入保持增长，创新驱动引领作用增强。坚持创新引领发展，深入实施创新驱动发展战略，着力培育壮大新动能，科技创新能力不断提升，创新型国家建设迈出新步伐。据测算，2019年创新驱动指数为201.4，比上年增长15.6%。与此同时，科技创新成果不断涌现，每万名R&D人员专利授权数达到3448件，是2014年的1.5倍。技术要素市场快速发展，2019年技术市场成交合同金额增长26.6%。

人力资本不断积累，知识能力建设成效明显。人力人才资源优势进一步发挥，创新发展人才支撑得以强化，知识能力建设取得新进展。据测算，2019年知识能力指数为147.2，比上年增长8.3%，增速比上年加快2.5个百分点。其中，高学历、高技能人口比例继续提高，经济活动人口中硕士及以上学历人口占比为0.95%，比上年提高0.1个百分点；非信息部门信息人员比重为1.71%，比上年提高0.13个百分点。

新产业不断成长壮大，转型升级稳步发展。数字经济发展战略规划和配套政策落地生效，战略性新兴产业集群发展工程深入实施，互联网、大数据、人工智能与实体经济融合向纵深发展，有力推动产业改造升级，促进新兴产业发展。据测算，2019年转型升级指数为141.4，比上年增长1.0%。在世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧的情况下，2019年我国高技术产品出口额增长2.1%，占出口总额的比重为29.3%。同时，能源利用效率提高，2019年单位GDP能耗下降2.6%。

“培育壮大发展新动能是促进经济增长、推动结构调整、实现高质量发展的重要支撑。2019年，我国经济发展新动能继续壮大，新产业、新业态、新商业模式加快成长，经济活力进一步增强，有力推动经济迈向高质量发展。”国家统计局统计科学研究所所长闾海琪说。

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