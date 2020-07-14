今年以来，四川省眉山天府新区视高街道通过技能培训、上门送岗、开发岗位等举措，帮助3200名因疫情滞留在家的返乡民工实现在家门口就业和稳步增收。图为在视高街道的四川莱福德科技有限公司LED电源成品生产线上，工人们正在岗位上忙碌。

潘 帅摄（人民视觉）

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