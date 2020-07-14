江苏出台11条意见助力台企发展

据新华社南京7月13日电 （记者陆华东）江苏省台办等7部门近日联合印发《关于在疫情防控常态化条件下促进台资企业平稳健康发展的若干意见》，推出11条意见，服务引导台企妥善应对内外部环境变化。
意见提出，统筹抓好台企疫情防控和台资经济发展工作，帮助台企用足用好各类优惠政策，加大要素保障力度，优化营商环境，提高服务效率。
针对台企面临的销售和用工问题，意见提出，鼓励台企优化产能布局，运用新手段、新技术开发新客户，拓展内需市场，克服销售困难。同时，通过加快落实失业保险稳岗返还、延缓缴费、畅通招聘渠道等方式，支持台企稳定就业岗位。
为支持台企创新发展，意见提出，支持台企发挥自身优势参与5G、大数据中心、物联网等新型基础设施建设，加大科技研发投入，发展总部经济，增强制造业与服务业融合发展意识。
意见还鼓励台企参与江苏省先进制造业产业集群建设，支持台企参与乡村振兴建设，拓展江苏与台湾在农业领域的合作空间，推动淮安、昆山两地台资经济协同发展。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】