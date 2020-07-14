江苏出台11条意见助力台企发展

据新华社南京7月13日电 （记者陆华东）江苏省台办等7部门近日联合印发《关于在疫情防控常态化条件下促进台资企业平稳健康发展的若干意见》，推出11条意见，服务引导台企妥善应对内外部环境变化。

意见提出，统筹抓好台企疫情防控和台资经济发展工作，帮助台企用足用好各类优惠政策，加大要素保障力度，优化营商环境，提高服务效率。

针对台企面临的销售和用工问题，意见提出，鼓励台企优化产能布局，运用新手段、新技术开发新客户，拓展内需市场，克服销售困难。同时，通过加快落实失业保险稳岗返还、延缓缴费、畅通招聘渠道等方式，支持台企稳定就业岗位。

为支持台企创新发展，意见提出，支持台企发挥自身优势参与5G、大数据中心、物联网等新型基础设施建设，加大科技研发投入，发展总部经济，增强制造业与服务业融合发展意识。

意见还鼓励台企参与江苏省先进制造业产业集群建设，支持台企参与乡村振兴建设，拓展江苏与台湾在农业领域的合作空间，推动淮安、昆山两地台资经济协同发展。

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