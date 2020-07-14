看好新基建，外资入场忙

上海临港智能网联汽车综合测试示范区实现了区域内5G网络覆盖，初步构建起车路协同智能交通系统环境，吸引不少国内外企业入驻。图为一辆街道清扫无人驾驶汽车在技术人员监测下行驶在园区内。

新华社记者 方 喆摄

欧洲最大软件公司思爱普积极参与新基建，目前已推出覆盖25个行业的数字化转型解决方案。图为其工作人员在展会上擦拭显示器。

新华社记者 张玉薇摄

近年来，宝马、奔驰和大众等外资车企纷纷与国内企业加强合作，在华布局充电桩。图为日前在浙江宁波，工作人员为公共充电站进行维护。

新华社记者 徐 昱摄

新基建，正吸引越来越多企业“跑步”入场，其中不乏外资身影。

从微软工业物联网国际加速器落户大连，到英特尔在南京推进未来科技智慧中心建设，再到西门子携手乌鲁木齐共建中欧数字化工业新基建创新基地……近期，一批外企布局的新基建项目加速落地。不少外企表示，新基建有望在接下来几年间提供大量投资机会，他们将抓住这一机遇，加快投资布局的脚步。

月月有新项目

7月2日，新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区迎来一个新基建项目。

当天，乌鲁木齐市人民政府与西门子工业软件（上海）有限公司签署合作协议，共建中欧数字化工业新基建创新基地。创新基地将依托西门子智能制造、工业互联网等领域的资源，打造面向智能制造、新能源、工业互联网等领域的技术创新、智造服务、人才培育与创新加速等平台。

今年以来，西门子在新基建领域动作频频：与哈尔滨新区洽谈合作，准备建设数字化工厂和数字化展厅；和碧桂园旗下千玺餐饮机器人集团签署协议，共同建立餐饮行业物联网平台……

“新基建投资将为相关企业带来新一轮市场机遇。”西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼表示，目前，西门子和中国数百家工业企业开展合作，实施数字化转型升级，希望继续以可持续方式支持中国创新发展，期待中国针对新基建出台更多相关政策。“我们将继续扎根中国、谋求共同发展。”

不仅仅是西门子，抢滩新基建成为不少外企今年的工作重点。

5月中旬，霍尼韦尔新兴市场总部暨创新中心落户湖北武汉东湖新技术开发区。霍尼韦尔中国区总裁张宇峰指出，希望能抓住机遇，更贴合中国产业和消费者需求，开发转化新技术、新产品、新模式，积极投身到新基建等工作中。

6月30日上午，山东莱芜高新区与欧洲最大软件公司思爱普签约，思爱普智能制造创新赋能产业园项目落地。该项目计划投资2亿元，成立数字化创新赋能中心、数字化产业和服务平台、双招双引平台及数字化人才平台。

思爱普全球高级副总裁李强表示，接下来，思爱普将积极参与到新基建中，利用公司的产品、技术及服务，携手行业伙伴，支持客户加快数字化转型，助力政府和企业建设面向未来的新型基础设施。

此外，戴尔、英特尔、微软、高通、施耐德电气等一批跨国公司近期也纷纷表示，在新基建领域，公司目前已有或即将布局。

创造好的环境

外资布局新基建，中国的态度很明确：欢迎！

在日前于韩国举行的一场面向韩国企业家的网络直播研讨会上，中国驻韩国大使邢海明表示，中国新基建潜力巨大，欢迎韩国企业在信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等领域积极参与，共享中国大市场的广阔机遇。

今年政府工作报告提出，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

国务院研究室党组成员孙国君指出，新基建面对所有市场主体开放，会给内外资企业带来同等发展机遇。比如，建设新能源汽车的充电设施，现在新能源汽车市场内外资都有，设施的普及会给很多外资新能源汽车企业带来机遇。

与传统基建相比，新基建的一个显著特点是市场化投资，政府主要给予政策支持、创造好的环境。

5月初，上海发布新基建行动方案，梳理了未来3年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元，包括新建3.4万个5G基站、10万个电动汽车充电桩、新增1.5万台以上智能配送终端等。与以往不同的是，此次方案特别强调以包括外资在内的各类社会投资为主，建立总规模1000亿元以上的新基建优惠利率信贷专项，在创新支持方式、推动资源开放、完善规则标准等方面加强保障。

湖南长沙日前提出了未来三年第一批拟建设的80个新基建项目。长沙市市长郑建新表示，政府要在“搭好台”的基础上，放宽市场准入，坚持“非禁即入、平等竞争”，实施市场准入负面清单制度，充分吸引内外资企业等广大市场主体参与新基建。

拉动效应很大

今年以来，新冠肺炎疫情给全球跨国投资带来巨大冲击，世界经济受到严重影响。在此背景下，新基建为跨国企业投资兴业提供了新选择、给全球经济注入了新动能。

花旗预计，到2025年，新基建相关直接投资可能高达10万亿元人民币，间接投资更可高达17.1万亿元人民币。

高通中国区董事长孟樸认为，中国将在未来成为最大的5G市场，中国在高通全球业务发展中扮演的角色也越来越重要。“高通将抓住5G带来的机会，进一步加深与中国产业的合作，通过高通的技术为更多产业赋能，不仅是智能终端领域，还包括工业互联网、智能交通、智慧城市等相关领域。”

新基建涉及的5G、新能源汽车充电桩、数据中心等为新一代半导体材料碳化硅带来发展机遇。对此，全球领先的半导体公司英飞凌电源与传感系统事业部大中华区开关电源应用高级市场经理陈清源表示，英飞凌会继续推出新的碳化硅产品，预计2021年扩展到50个产品以上，并针对不同的应用场景、价格考量、瓦特数，提供不同的技术产品方案。

位于武汉经开区的名幸电子（武汉）有限公司是一家日资企业，疫情在全球的蔓延对公司造成了较大冲击，美、日、欧100多家上游企业停产，订单大幅减少。公司制造部经理刘庆发介绍，面对冲击，公司积极开拓中国国内市场。谈及公司的未来，刘庆发并不沮丧，特别是新基建给了他很大的信心。

“新基建是未来产业升级发展必不可少的基础设施支撑，将带动产业结构优化升级，为在华外企带来更多发展机遇。作为通讯电子市场的核芯原件生产商，公司正在对设备改造转型，提升产品竞争力，抢抓新基建机遇。”刘庆发说。

科尔尼管理咨询公司全球合伙人宋旭军认为，新基建带动面广，具有巨大的经济拉动效应，能撬动广泛的上下游产业链环节。中国新基建带来的科技成果将通过企业间合作与贸易由全球共享，在满足世界消费者需求的同时，也将助推国外相关产业发展。“新基建能为全球经济长期发展提供基础设施和高质量供给，注入可持续的发展动能。”

(责编：杨曦、孙阳)