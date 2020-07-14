消费升级，豪华车驶入百姓家

日前，上海特斯拉体验中心在杨浦区开业，这是特斯拉上海首家兼具展示、体验、销售及售后等多种服务于一体的综合体验中心，消费者不仅可以在这里看车买车，还可以修车。图为消费者前来体验中心看车。

王 冈摄（人民图片）

湖南省长沙市首届汽车消费节期间，不少消费者前往湖南国际会展中心看车并体验。

陈思汗摄（新华社发）

中国汽车消费市场正稳步回暖。今年5月，乘用车产销增速经历近22个月的低谷后首次实现由负转正，6月继续保持增长。其中，豪华车的销售尤为亮眼。数据显示，6月份，豪华车在中国市场零售同比增长27%，环比增长9%，越来越多的中等收入家庭“喜提”豪华车。

汽车市场的这一新现象代表着什么样的消费趋势？又将怎样影响着汽车产业？

豪华车旺销带动车市回暖

位于北京市朝阳区的某宝马4S店里，看车的人不少。销售人员小李告诉本报记者，进入5月以来，客流量基本恢复正常，甚至比往年同期更热闹。“宝马320i 2020款报价降至29万元，吸引了不少年轻消费者，这几个月来看这款车的年轻人特别多。换车的客户也不少，不少人是上一辆车开了三五年，想换辆好车，就选择了宝马，好歹咱也是知名豪华车品牌！”

中国汽车工业协会7月10日发布数据显示，6月份汽车产销延续回暖势头，分别完成232.5万辆和230万辆，环比增长6.3%和4.8%，同比增长22.5%和11.6%。自今年4月汽车产销量止跌回升后，中国汽车市场已经连续3个月保持增长态势。

“随着国内抗击疫情形势持续向好，企业加快实现复工复产复市，稳岗就业扎实推进，同时伴随一系列促进消费特别是汽车消费的利好政策拉动，消费信心得到提升，部分消费者被抑制的需求也加快释放，汽车市场逐步恢复。”中汽协有关人士分析表示。

让人有些意外的是，车市回暖，首先表现在豪华车上。不仅总销售量快速增长，从具体品牌来看，6月份，奥迪A6销量17160辆，同比增长244.6%；奔驰E级销量15738辆，同比增长38.5%；奔驰C级销量15230辆，同比增长22.7%；表现平淡的是宝马5系，销量14972辆，同比下降4.5%。不过，业内人士指出，宝马5系销量下跌主要是其处于产品生命周期的尾端，下半年即将迎来中期改款，让消费者产生了观望心态。近年来，随着消费需求变化速度加快，汽车市场迭代升级速度也在加快，许多车型中期改款力度堪比换代，令消费者格外期待。

据中汽协测算，豪华车销量增长，拉动了整体车市增长。看数据，6月豪华车零售同比增长27%，市场份额创出14.9%的历史新高；主流合资品牌零售同比下降7%，自主品牌零售同比下降16%。一定程度上正是豪华车品牌的零售表现，将车市从负增长拉到了正增长，做出较大贡献。

降价+换代，豪华车加速进家庭

北京市民小陈5年前买了自己的第一辆车，花了20万元出头。“这5年我又攒了一些钱，想着换一辆好点的车。我比较倾向于像奔驰这样的传统豪华车品牌，一来是这些品牌信任度和市场认可度比较高，二来现在这些品牌的入门款价格不算太高，大多在30万元左右，对我比较合适。”

事实上，近年来豪华车品牌一直在降低门槛，吸引更多中等收入群体。例如宝马3系2020款新推出起售价29.39万元的最低配置车型，5月便取得了同比增长69.8%的好成绩；奔驰、奥迪等豪华车品牌入门价格降到30万元以下；随着特斯拉上海工厂的投入使用，这一新能源领域的豪华车品牌也在走近百姓。

“豪华车销量增长不是这一两个月忽然冒出来的事情，而是近两年来的一个发展态势。这背后最主要的原因是随着中国经济发展，消费者对车型配置的要求不断提高，汽车消费升级，推动了豪华车销量增长。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平接受本报记者采访时表示。

从增量扩张到存量升级，中国汽车市场正在发生变化。

“当前乘用车消费需求逐渐从增量市场向存量换购市场转变，从首次购车为主，转向换购、增购需求为主，置换型购车需求逐渐成为拉动汽车销量的主要因素。一般而言，消费者在换购、增购的时候，会更倾向于购买价位更高的汽车，尤其经济比较发达的地区。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华对本报记者表示。

同时，今年以来一系列利好政策也间接带动了豪华车消费。

北京近日发布小客车摇号指标配置向“无车家庭”倾斜、下半年一次性增发2万个新能源小客车指标的征求意见稿，以促进汽车消费。此前，广州、深圳、上海、杭州、海南等地也陆续出台增加购车指标等放宽汽车限购政策。“这些地区正是国内豪华车主要消费区域，在国家相关利好政策推动下，豪华车市场迎来了小高峰。”陈士华表示。

陈士华分析，虽然今年以来的汽车消费一定程度受到疫情的影响，但中等收入及以上群体的消费能力受干扰较小。随着市场逐步恢复，企业加大促销力度，特别是一些豪华车品牌下调了市场价格，一定程度上刺激了消费者对于豪华车的需求。“疫情对汽车这种高档耐用品的消费有一定的抑制作用，但是在豪华车市场上表现不明显，并且率先实现了回暖。”张建平表示。

期待国产豪华车跑起来

豪华车旺销的势头能否持续？

今年上半年，梅赛德斯-奔驰共向中国客户交付346067辆新车，基本恢复至上一年同期水平，二季度同比增长高达21.6%。梅赛德斯-奔驰股份公司董事会主席康林松对于中国市场充满信心：“梅赛德斯-奔驰品牌全球最大单一市场中国正迎来明显的回暖迹象，从4月开始就已经实现了同比正增长，目前这一增长势头仍在延续。”

在陈士华看来，预计第三和第四季度国内经济活动加快重启和复苏，汽车市场伴随传统消费旺季的到来，叠加各地促进汽车消费政策的落地实施以及上半年被抑制需求的释放，下半年国内汽车产销将呈现快速恢复。初步判断全年汽车销量同比下降10%至15%，但随着中国消费升级的趋势持续下去，豪华车消费的增势有望会延续相当长的一段时间。

不过，下半年汽车市场可能出现较大分化。

“符合市场需求的车型，无论是豪华车还是新能源车型，大概率会供不应求。SUV车型经过前几年的热销，目前来看势头也还不错。但是中低端的车型日子会越来越难过，因为附加值低车型的市场竞争程度往往更加激烈。”张建平表示。

未来，二三线城市或将成为汽车消费市场主力军。“我认为，三四线城市的汽车消费市场还有一定潜力。一线城市新的增量比较有限，主要是依靠消费升级和结构性调整。相比之下，二三线城市未来可能会成为中国汽车消费市场的主力军，不同目标定位的汽车品牌需要抓紧调整、促销。”张建平表示。

值得注意的是，销量增长的豪华车品牌中绝大多数是国外知名汽车品牌，国产品牌在这一领域还有所欠缺。张建平表示：“目前豪华车市场主要被国外知名汽车品牌占有，例如奔驰、宝马的销量和市场占比都比较高，这给我们的国产汽车品牌带来了较大压力。中国自主品牌在中高端方面的竞争力还亟待提升，期待自主品牌把当前汽车产业开放的压力化作前进的动力，加快中高端车型领域的研发和技术进步，比如一汽‘红旗’，希望它飘扬起来！”

“不仅是合资品牌，许多中国品牌也纷纷制订了产品向上发展战略，其中长城WAY系列、吉利旗下的领克系列、一汽红旗都是近年来市场畅销的中高端产品。我们预计，未来中高端乘用车包括豪华汽车市场需求仍将保持增长，这也适应了消费者的需求。”陈士华分析。

(责编：杨曦、孙阳)