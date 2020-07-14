规上企业三年节能四千亿元

节约能源成本4000亿元！近日，工业和信息化部公布“十三五”以来工业和通信业节能与绿色发展情况。数据显示，2016年至2019年，中国规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降超过15%，相当于节能4.8亿吨标准煤，节约能源成本约4000亿元，实现了经济效益和环境效益双赢。

优化结构促节能

优化工业结构是推进工业节能的重要途径，工业绿色转型升级脚步加快。

一方面，淘汰落后和化解过剩产能实效显著。2016年至2018年，累计压减粗钢产能1.5亿吨以上，提前两年完成“十三五”去产能目标任务；另一方面，新动能保持较快发展。高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值的比重，由2016年的45.3%提升至2019年的46.9%。

在新能源汽车领域，中国成为全球新能源汽车最大市场。新能源汽车产业政策、技术、产业体系和配套环境等渐趋完善，产业规模全球领先，总推广量达500万辆，超过全球市场保有量的50%。

工业化和信息化加速融合发展，移动电话用户超过16亿户，互联网上网人数8.6亿人。据测算，到2018年底，中国数字经济规模达到31万亿元，占国内生产总值的比重约1/3。

构建绿色制造体系

中国节能产业持续壮大，高效节能装备产品加快推广应用。

近年来，高效装备市场占比不断提升，新增变压器中高效变压器占比已由2015年的12%大幅提高至46%。4年来，重点行业能效持续提升，粗钢、粗铜、氧化铝单位产品综合能耗分别下降4.9%、17.9%、7.8%。

绿色制造体系的基本构建，也体现了中国工业综合节能水平不断提升。

近年来，4批国家绿色制造名单连续发布，包括1402家绿色工厂、118家绿色园区、90家绿色供应链企业、1097种绿色产品，引导各地区、各行业结合实际发布区域、行业绿色制造名单，全面推行绿色制造。

绿色信贷支撑作用持续提升。会同国家开发银行等利用绿色信贷手段支持实施工业节能与绿色发展项目，累计贷款总额超2000亿元，有效增加了绿色项目资金供给。

绿色制造关键技术产业化应用效果显著。利用绿色制造专项推动建设了366个重点项目，一批关键技术得到产业化应用，相关企业能耗、水耗降低到行业平均水平的60%左右。

监察和服务“双轮驱动”

有效推进节能工作展开，还需有效的节能管理机制“护航”。

2016年，第一个工业节能领域部门规章《工业节能管理办法》发布，建立健全了节能监察执法和节能诊断服务“双轮驱动”的节能管理机制。4年来，全国累计监察高耗能企业超过2万家，主要高耗能行业基本实现全覆盖，高强度的节能监察执法持续向企业传递正向压力，推动企业依法依规合理用能。

节能监察成为落实供给侧结构性改革要求、推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战的重要支撑手段。创新开展工业节能诊断服务行动，发挥节能服务诊断机构作用，帮助企业查找问题，发掘节能潜力，使工业节能逐步向各行业、大中小企业全面深入推进，节能管理手段进一步丰富。2019年，200余家节能诊断服务机构向4000余家工业企业提出了节能改造措施建议7900余项，预期可实现年节能量1400万吨标准煤，节约能源成本约110亿元。

(责编：杨曦、孙阳)