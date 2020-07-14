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警惕楼市异常升温扰动市场预期

2020年07月14日08:28  来源：经济参考报
 

随着国内疫情形势趋好，复工复产复商复市进展顺利，房地产市场交易回暖，出现了明显分化态势。个别热点城市明显升温，交易异常火热，房价上涨较快，背离房住不炒定位，而且也不利于房地产市场理性预期的形成。

疫情发生前，我国房地产市场调控已经取得了一定成效。2015年以来，各地陆续采取了限购、限贷、限价等综合性楼市调控政策，成功抑制住楼市非理性交易，保持了房地产市场平稳运行，房价涨幅也稳定收窄，房住不炒定位真正落地生根。疫情发生后，我国房地产市场整体保持稳定，但个别城市房地产市场急剧升温，“万人排队”“万人摇”“日光盘”“量价齐飞”“土拍火热”“秒涨”等现象，在一定程度上诱发了投机需求。这既与疫情冲击下的经济基本面相背离，也不符合房住不炒的基本定位。

楼市运行离不开经济社会基本面。过去几年，楼市调控之所以能够稳定市场预期取得一定成效，主要是因为住房市场供求基本平衡，而限购、限贷、限价等行政干预措施，有效消除了房地产市场的羊群效应。疫情发生后，全球产业链受到巨大冲击，供应链中断风险高位运行，世界经济陷入萎缩。得益于科学有效的疫情防控，国内社会秩序有序恢复，经济运行回暖。但也要看到，国外疫情仍在蔓延，国内防汛压力显著增大，我国经济运行面临的内外部挑战异常严峻，稳企业保就业工作任务十分繁重。

然而，在此背景下，个别城市房地产市场出现异常升温。在市场热度较高的一二线城市，成交主要聚焦在主城区。市区五公里以外的区域，去化依然较为艰难。

从全国看，行业环境趋向严峻，叠加疫情作用，楼市出现了明显的区域分化。一二线热点城市基本面完善，因而需求总体更为坚挺。三四线城市前几年需求透支严重，在常态疫情防控下，也很难恢复到往期水平。

但个别城市房地产市场的异常升温现象，很可能会带来溢出效应，形成新的房地产投资动力，若不加以控制，就很容易形成羊群效应，波及其他城市，这一点值得高度警惕。应该看到，楼市异常升温会冲击到企业继续坚持做实业的决心，势必不利于缓解就业压力。

综合来看，在常态化疫情防控下，各地要更加坚定房住不炒定位，利用大数据技术，综合运用财税金融等措施，精准严厉打击市场投机炒作力量，保持房价基本稳定，促进房地产市场健康平稳运行。

(责编：李都也(实习生)、孙阳)
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