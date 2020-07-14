用大数据“慧眼”精准打击医保骗保

据报道，国办近日印发《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》，提出加快推进医保基金监管制度体系改革，构建全领域、全流程的基金安全防控机制，严厉打击欺诈骗保行为。
网民表示，医疗保障基金是人民群众的“救命钱”，具有“专款专用”的性质，将医疗保障基金视作“唐僧肉”而发生的欺诈骗取行为，最终损害的将是每一个参保人的切身利益。打击骗保行为，必须借助信息化手段，用好大数据“慧眼”，实现智能化监管、精准打击。
网民“李红梅”认为，堵住医保基金监管漏洞，不仅需要加大打击力度，加大曝光力度；从长期来看，更需转变医保领域的治理理念，用健康大数据甄别合理、必要的医疗行为，“识别”出欺骗行为，减少骗保现象，看牢“救命钱”。天津、上海等地已经开始运用大数据来监管基金的使用，用大数据分析和筛查疑点。用大数据推动靶向监管，有助于让骗保行为无处遁形。
网民“梁鸿”提出，针对当前频繁出现的各类欺诈骗保事件，以及所呈现的多方骗保、内外勾结等现象，客观上要求提升监管专业性，创新监管方式。要充分体现信息技术的支撑作用，在日常检查、飞行检查、专项检查等监督检查方式的基础上，推动智能监控技术的应用和发展，不断完善医学知识库，丰富智能监控规则，实现对医保基金全覆盖、全环节、全流程、全场景监控。
网民“周平”建议，统筹规划和充分整合医保信息系统，利用医保结算、医保支付方式改革、医保智能监控、大病补充保险等业务系统平台，强化医保内部统筹管理和外部协调配合，完善部门联动和数据共享工作机制，有力有序有效推进医保大数据建设。（记者 陈伟 整理）
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