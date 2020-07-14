日本经济或已触底 复苏形势难言乐观

日本经济受疫情冲击比欧美国家早，在产业链断裂、经济活动停滞、内外需骤减的大背景下，今年以来日本各项经济指标全面大幅下滑。有专家认为，目前日本经济或已触底，不过未来经济恢复的速度将极其缓慢。

消费下降。截至5月，占日本经济比重一半以上的个人消费自2019年10月消费税加税以来连续8个月同比下降。总务省公布的数据显示，5月份日本实际家庭消费同比大幅下降16.2%，刷新上月创下的最大降幅。

投资下降。内阁府数据显示，今年4月，作为民间设备投资的先行指标，日本核心机械订单额经季节调整后环比大降12%，超过各界预期。

出口下降。财务省数据显示，由于疫情扩散导致全球需求骤减，5月日本出口额同比降幅扩大至28.3%，成为2009年9月以来最大降幅。至此，日本出口连续18个月同比下降。

工业生产下降。日本经济产业省6月30日发表的初步统计结果显示，受疫情扩散影响，5月份日本工矿业生产指数环比下降8.4%至79.1，再创新低。至此，日本工矿业生产连续4个月环比下降。

破产企业增加，失业率上升。据日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所数据，今年6月日本破产企业数量同比增加6%，达到今年以来的最高水平。截至5月，日本失业率连续3个月上升，完全失业人数增幅为2010年1月以来的最高水平。

随着经济的持续下滑，日本核心消费价格指数（CPI）自4月开始已连续两个月下降，使日本通货紧缩压力进一步加大。

日本央行行长黑田东彦日前表示，预计日本二季度国内生产总值将出现相当大的降幅。国际货币基金组织（IMF）6月底发表的《世界经济展望报告》也将日本经济2020年增长预期下调至下滑5.8%。

不过，随着5月25日紧急状态的全面解除及政府大规模经济刺激计划效果逐步显现，日本经济恶化速度呈现出缓解迹象。大和综研经济调查部发表报告认为，日本经济在经过猛烈急速的下降后，或已在4月下旬至5月上旬触底。

总务省发表的5月份家庭消费调查结果显示，鞋帽服装、外出就餐等分项的开支降幅较4月有所缩小。内阁府7月9日发表的报告显示，5月核心机械订单额呈现出回升态势，环比上升1.7%，情况好于业界预期。经产省6月30日公布的数据显示，6月份日本制造业生产预计环比上升5.7%，7月份升幅预计为9.2%。

日本央行最新公布的企业短期经济观测调查（日银短观）结果也从一个侧面印证了这一观点。调查显示，日本大企业在展望第三季度时信心有所回升，显示大型制造业企业和非制造业企业信心的先行指数均呈现上升势头。日本央行内部有专家认为日本“经济已经见底，今后会恢复。”

对于触底之后的回升，日本农林中金综合研究所研究员南武志认为，海内外经济活动虽已重启，但全球经济恢复的速度非常缓慢，日本经济重回疫情前水平恐需要相当长时间，预计本财年下半期严峻的形势仍将持续。

大和综研经济调查部的报告也认为，在政府经济刺激政策作用下，经济会出现短暂的恢复局面。不过，刺激作用存在“财政断崖”，经济的根本风险仍存，大幅下降的开工率会抑制投资和出口的复苏，未来日本消费低迷的现象仍将持续。日本经济接下来很有可能会进入极度缓慢的恢复阶段。

(责编：李都也(实习生)、孙阳)