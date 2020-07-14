APP条款随意“变脸”监管要“唱黑脸”

报载，为了市场推广，不少APP利用各类优惠措施和“薅羊毛”规则吸引用户，但消费者掏了钱、办了会员，则面临规则说改就改、优惠说没就没的情况。有律师指出，一些APP打着“创新”、“升级”的幌子，单方面随意更改规则，涉嫌虚假宣传和欺诈消费者。

宣传的是打卡一年成为其终身VIP，但系统升级后，承诺的终身VIP却被取消；说好了抵扣金可直接抵扣50%的总金额，等实际购物时却发现只能抵扣20%。APP运营者在单方面修改规则时，理由往往都是“创新”、“升级”等。吸引用户时是一套规则，用户“上钩”后就“升级”出另一套规则。在各类购物、娱乐、教育等APP盛行的当下，不少消费者被商家单方面擅改规则搞得团团转。

诚然，服务条款和交易规则是APP运营者制定的，但这绝不意味着可以“我的地盘我做主”。《消费者权益保护法》明确规定，经营者向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务。一些APP的规则说改就改，运营者显然违反了法律规定的义务，侵害了消费者的合法权益。

消费者购买APP会员，实际上和APP运营者之间达成合同关系。根据合同法，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。当事人协商一致，可以变更合同。由此可见，如果APP运营者确需调整、修改服务条款，也应征得消费者的同意，不能单方面擅自变更。如果原会员不同意变更，则应按照“新人新办法，老人老办法”，继续按原有条款提供服务。

要遏制APP条款任意“变脸”，需要监管站出来“唱黑脸”。有关部门要加强监管，对侵害消费者权益的APP运营企业进行约谈，触犯相关法律的依法处罚。比如，根据电子商务法，电子商务平台经营者修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见，未按照规定的时间提前公示修改内容的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款。同时，鉴于同一行为往往侵害众多消费者权益，各级消协组织应积极履行职能，可代表消费者向法院提起公益诉讼，从而有效降低消费维权成本，扩大消费维权实效。

(责编：李都也(实习生)、孙阳)