海关总署：上半年我国外贸进出口好于预期

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币，同比下降3.2%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%，具体来看，今年上半年我国外贸进出口主要有以下七方面特点：

一是上半年外贸进出口好于预期。6月份出口、进口双双实现正增长。从季度看，在经历了一季度震荡后，二季度进出口有所回稳。今年二季度，我国外贸进出口7.67万亿元，同比下降0.2%，降幅较一季度收窄6.3个百分点。从月度看，自4月份起出口连续3个月实现正增长，6月份当月进出口同比增长5.1%，其中出口增长4.3%，进口增长6.2%。

二是民营企业进出口逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业进出口6.42万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的45.1%，比去年同期提升3.5个百分点。其中，出口4.14万亿元，增长3.2%，占出口总值的53.7%；进口2.28万亿元，增长8.1%，占进口总值的34.9%。同期，外商投资企业进出口5.55万亿元，占39%。国有企业进出口2.22万亿元，占比15.6%。

三是对东盟进出口延续增长态势，东盟成为我国第一大贸易伙伴。上半年，我国对东盟进出口2.09万亿元，增长5.6%，占我国外贸总值的14.7%；对欧盟进出口1.99万亿元，下降1.8%；对美国进出口1.64万亿元，下降6.6%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口4.2万亿元，微降0.9%，降幅比整体低2.3个百分点。

四是一般贸易进出口比重提升，贸易方式结构持续优化。上半年，我国一般贸易进出口8.55万亿元，下降2.6%，占我国外贸总值的60.1%，比去年同期提升0.4个百分点。其中，出口4.56万亿元，下降2%；进口3.99万亿元，下降3.2%。加工贸易进出口3.36万亿元，下降8%，占23.6%。

五是中西部进出口保持增长，国内区域布局更加均衡。上半年，我国东部地区外贸进出口11.39万亿元，下降4.7%，中西部地区进出口2.38万亿元，增长5.7%，占我国外贸总值的16.7%，比重提升1.4个百分点。

六是防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快，机电产品和劳动密集型产品出口降幅均低于总体降幅。上半年，包括口罩在内的纺织品出口增长32.4%，医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长23.6%、46.4%，“宅经济”消费提升带动笔记本电脑、手机出口分别增长9.1%、0.2%。同期，我国机电产品出口4.52万亿元，下降2.3%，占出口总值的58.6%；纺织服装等7大类劳动密集型产品出口1.5万亿元，下降1.4%，占比19.4%。

七是进出口货运量增长，主要大宗商品和重点农产品进口量增加。上半年，海关监管进出口货运量23.3亿吨，增长6.6%。其中进口15.6亿吨，增长8.3%。从主要商品看，进口铁矿砂5.47亿吨，增加9.6%；进口原油2.69亿吨，增加9.9%；进口煤1.74亿吨，增加12.7%；进口天然气4835.9万吨，增加3.3%。同期，部分农产品进口增加，其中进口大豆4504.4万吨，增加17.9%；进口猪肉212.3万吨，增加1.4倍；进口牛肉99.7万吨，增加42.9%。

李魁文表示，当前，新冠肺炎疫情下冲击的世界正在深刻变化，世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展外部环境严峻复杂。海关将按照党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，坚定发展信心，积极应对困难挑战，全力以赴统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作，进一步优化口岸营商环境，帮助企业开拓国际市场，努力稳定我国外贸基本盘，推动外贸促稳提质，为完成全年经济社会发展目标任务作出更大贡献。

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