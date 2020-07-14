海关总署：上半年防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，今年上半年，我国防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快，机电产品和劳动密集型产品出口降幅均低于总体降幅。

李魁文表示，上半年，包括口罩在内的纺织品出口增长32.4%，医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长23.6%、46.4%，“宅经济”消费提升带动笔记本电脑、手机出口分别增长9.1%、0.2%。同期，我国机电产品出口4.52万亿元，下降2.3%，占出口总值的58.6%；纺织服装等7大类劳动密集型产品出口1.5万亿元，下降1.4%，占比19.4%。

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