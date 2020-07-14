海关总署：上半年我国民营企业进出口逆势增长

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，今年上半年，我国民营企业进出口逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。

李魁文表示，上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业进出口6.42万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的45.1%，比去年同期提升3.5个百分点。其中，出口4.14万亿元，增长3.2%，占出口总值的53.7%；进口2.28万亿元，增长8.1%，占进口总值的34.9%。同期，外商投资企业进出口5.55万亿元，占39%。国有企业进出口2.22万亿元，占比15.6%。

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