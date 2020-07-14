海关总署：海南离岛免税新政首周购物总额4.5亿元

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关统计显示，7月1日至7日，离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元。
数据显示，7月1日至7日，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%，日购物旅客稳定在1万人次左右，日购物额在6000至7000万元之间。购买量前三的商品为化妆品、香水和首饰。购买金额前三的商品化妆品、首饰和手表，合计占购物总额的77.2%。
李魁文表示，总体来看，离岛旅客对新政普遍持积极评价，认为新政提高限额、扩大品类、放宽限量，充分满足了旅游购物的需求。免税店方面也认为，新政大幅释放红利，实施首日化妆品、手机、酒等热销商品出现备货不足现象，效果远超预期。
海关将以海南自贸港海关智慧监管平台为抓手，强化监管、优化服务，在确保监管到位的前提下，推动充分释放改革红利和政策实施效应。同时，为了防止防范免税品的倒卖、代购和走私，海关将加大监管，加强和其他部门的联系，对违法违规行为联合惩治。根据规定，倒卖、代购、走私免税商品的个人，将依法依规纳入信用记录，三年内不得购买离岛免税商品，对于构成走私行为或者违反海关监管规定行为的，由海关依照有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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