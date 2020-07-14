海关总署：聚力“六稳”“六保” 抓好口岸疫情防控和促进外贸稳增长

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）当前疫情全球蔓延的态势在继续，国际贸易和投资大幅下滑，我国外贸面临非常严峻复杂的环境。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在今天举行的国新办新闻发布会上表示，海关坚决贯彻落实党中央、国务院统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作。今年以来，先后出台外贸稳增长10条措施并制定50条具体任务清单等一揽子政策措施，支持企业复工复产达产，保障外贸产业链、供应链的畅通运转，稳住外贸基本盘。

一是进一步提升通关效率，持续优化营商环境。深化“放管服”改革，简化通关手续，优化作业流程，全面推进“两步申报”“绿色通道”、免到场查验等便利化措施，提高通关效率。6月份，全国进口、出口整体通关时间分别为39.7小时和2.3小时，较2017年压缩了59.3%和81.5%。

二是积极支持扩大进口，积极应对国外限制性措施促出口。持续扩大进口国家和商品的范围，新增批准了5965家国外注册企业，加大农产品、食品进口保障力度。上半年，肉类（含杂碎）、粮食分别进口了1095亿元和1542.2亿元，同比分别增长了107.3%和18.1%。加大对外磋商谈判力度，积极应对国外限制性贸易措施，优化出口前监管，扩大我国产品出口。

三是大力支持自贸试验区、自由贸易港和综合保税区等开放平台建设，助力打造对外开放新高地。全力支持海南自由贸易港建设，对标国际先进水平，建立与国际接轨的海关监管制度。加大自贸试验区海关监管制度创新和复制推广力度，积极支持上海自贸试验区临港新片区建设，推动建成建好洋山特殊综合保税区。在符合条件的中西部地区和发展势头较好的东部地区增设一批综合保税区，推进全球维修和再制造业务全面落地实施，完善一般纳税人资格试点等政策措施。今年上半年，综合保税区进出口1.42万亿元，增长13.2%，比外贸整体增速高出16.4个百分点。

四是促进新型贸易业态发展，积极培育外贸发展新动能。全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，开展跨境电商企业对企业（B2B）出口试点。鼓励中西部、东北等地开展市场贸易采购试点。今年上半年，我国跨境电商、市场采购贸易出口分别增长了28.7%和33.4%，成为稳外贸的重要力量。

五是为外贸企业纾困解难，支持企业复工复产。对受疫情影响未能及时报关的进口货物累计减免滞报金1.37亿元。努力支持出口转内销，暂免征收加工贸易货物内销缓税利息，进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限。全面推进关税保证保险改革，累计服务3113家企业，担保税款2584亿元。其中，中小企业约占70%，切实为中小微企业减负增效。

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