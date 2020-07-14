海关总署：上半年东盟成为我国第一大贸易伙伴

人民网北京7月14日电 （栗翘楚）7月14日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，今年上半年，我国与东盟进出口总值2.09万亿元人民币，同比增长5.6%，占我国外贸总值的14.7%，其中出口1.15万亿元，增长3.4%；进口9385.7亿元，增长8.5%。今年上半年东盟取代了欧盟，成为我国第一大贸易伙伴，上半年与东盟进出口增长有以下几个主要原因：

一是电子制造产业联系紧密，带动相关产品进出口大幅增长。作为全球电子制造产业链的一部分，我国与越南、马来西亚、新加坡等东盟国家产业联系密切，相关产品如集成电路等进出口规模不断攀升。今年上半年，我国自东盟进口集成电路2268.1亿元，增长23.8%，占自东盟进口总值的24.2%，对东盟出口集成电路896.8亿元，增长29.1%，占对东盟出口总值的7.8%。集成电路进出口贸易活跃，拉动我国与东盟贸易增长3.2个百分点。

二是对越南、马来西亚、泰国进出口稳步增长，拉动我国对东盟贸易整体增长5.7个百分点。今年上半年，我国与越南进出口增长18.1%，进出口规模位列东盟各国首位，增速高出与东盟整体贸易增速12.5个百分点。我国与泰国进出口增长9.2%，对越南、泰国进出口增长合计拉动我国与东盟贸易增长5.7个百分点。

三是中国-东盟自由贸易区升级议定书全面生效，与东盟农产品贸易快速增长。去年10月，《中国-东盟自由贸易区升级协议书》对所有协定成员全面生效，在原产地规则、贸易通关协定、服务贸易、投资领域等方面都降低了门槛，进一步释放了自贸区实施的红利，也有力促进了双边农产品贸易发展。今年上半年，我国与东盟农产品进出口1370.5亿元，同比增长13.2%，拉动与东盟贸易增长0.8个百分点。

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