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多省市出台政策支持高校毕业生创业 创业者需要迈过几道坎？

2020年07月14日13:55  来源：人民网
 

人民网北京7月14日电 （记者林露）眼下，正是各大高校的毕业季。据统计，2020届高校毕业生规模达到874万人。怀揣创业梦想的青年人，创业前需要做好哪些准备？在收获鲜花和掌声之前，艰苦的创业历程需要跨越哪些难关？

目前，各地积极出台政策支持高校毕业生创新创业。在雄安新区，高校毕业生合伙创业可申请不超过130万元的创业担保贷款；江苏南京出台支持大学生创业就业政策，其中大学生创业园韶华工坊对毕业生开放1000个“0元租金”共享工位，实行房租、物业、水电及创业实训等驻场服务全额免单；在北京，预计从今年9月起，凡北京高校应届毕业生初次就业是灵活就业的，都可通过“北京人社”官方微信公众号申请灵活就业社保补贴，年度补贴额度11160元，最长不超过3年。

“政府明确提出为毕业生灵活就业提供社保补贴，为大家提供养老和医疗保障，就是要解除后顾之忧，让大家放心地灵活就业，大胆地创业发展，实现个人理想和价值。”北京市人力资源和社会保障局局长徐熙表示。人社部相关人士表示，如果打算创业，创业者可到当地职业介绍中心、人才交流服务中心、人力资源市场或街道、社区人力资源劳动保障站（所）等公共就业服务机构咨询创业项目、创业政策，参加创业培训。如果符合条件，创业者还可以申请创业担保贷款、创业补贴，申请入驻创业孵化基地，获得开业指导、项目孵化、免费场地等政策支持。

作为创业者、天使投资人，全国工商联副主席，小米集团董事长兼CEO雷军认为创业成功是一个低概率事件。“一般企业能活过十年的不超过10%，因此，创业成功概率是非常低的。怎么才能成功呢？结合小米的创业经验，我对创业者主要有三个建议：第一是顺势而为，第二是洞察用户需求，第三是打造一个强大的团队。”

具体来说，顺势而为，就是要把握国家的政策、行业的走向，搞清楚大方向。顺势而为，需要把握时代的风口。洞察用户需求，则是真正把握住用户需求。“我这个人比较乐观，认为需求无所不在。”雷军举例说，前段时间小米发布了一款98寸的超大屏幕电视，这个需求来自视频会议，是企业家丁磊2019年提出来的。“丁磊在各个城市开视频会议，觉得用大电视很壮观，开乌镇大会的时候他劝了我一个晚上。我也觉得这是个趋势。疫情期间，视频会议几乎成为所有公司的标配，我们就顺势推出了98寸大屏电视。”

“对创业者来说，组建一个出色的团队非常重要。十年前，在组建小米公司时，我们找到了七个合伙人，他们来自金山软件、Google和微软等公司。小米成立十年了，面对新十年，我还是认为团队是最重要的一件事情。”雷军说。

教育部创新创业教育指导委员会委员、中南大学创新与创业教育办公室主任杨芳认为，创业面对很大的不确定性，需要不断应对新问题，因此创业者感到创业艰难是很正常的事情。创业光有热情不行，还要有核心竞争力，即核心技术或者好的商业模式。在市场中有哪些竞争对手？新产品或服务面世后是否会被轻易复制？当创业者找到了能够赚钱的点子，依然需要反复推敲、调研市场。

“你是否有一个好产品或者好服务？是不是有明确的服务对象？对即将进军的行业是否有相关经验或者做过详细的市场调研？有没有创业启动资金、场地等资源？如果你发现了别人没有发现的商机，而且经过评估胜算较大，你就可以考虑尝试创业了。”杨芳说，科技创新需要勇敢的创业者。技术派更容易创业，我们鼓励毕业生学以致用，用学到的专业知识推动科研成果转化为服务群众的产品或者服务。她认为，创业本身是一个创新的动态过程，是创造新价值，开辟新道路的历程。创业的价值在于它能够服务于创新型国家的建设，培养创新型人才，推动经济社会发展，增加社会财富。

(责编：林露、李昉)
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