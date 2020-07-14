“减”税费 “加”服务 税务力量助力市场主体轻装前行

受新冠肺炎疫情影响，今年我国经济社会发展面临前所未有的挑战，不少企业困难凸显，“保市场主体”成为国家宏观政策的重中之重。

随着复工复产的推进，各地税务部门聚焦“四力”要求，一方面通过“非接触式”服务举措减轻企业办税缴费负担，一方面快速精准落实一系列税费优惠政策，助市场主体轻装前行。

优化办税流程 切实提升办税缴费便利度和高效性

为防控疫情，国家税务总局梳理发布了190个网上办税缴费事项清单。各地税务部门积极落实，加大对信息化办税手段的应用，进一步优化办税流程，切实提升办税缴费便利度和高效性。

在国家税务总局深圳市龙华区税务局办税服务厅，办税员周文就体会到了科技带来的便捷办税体验：“‘刷脸’就能办税，自助机前点一点，纳税申报已成功，前后不过2分钟。”

在江西省南昌市，新办企业洋靖餐饮管理有限公司负责人裘敏通过电子税务局直接开具了20份电子发票，并通过邮箱、短信等方式即时完成发票交付。她感慨：“不用预约不用跑，网厅办税就像网购一样方便。”

国家税务总局数据显示，目前全国企业纳税人90%以上涉税业务可在网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。随着全国“非接触式”办税缴费渠道的不断拓宽，办税便利化的红利不仅释放在网络，还体现在窗口。

疫情期间服务不打烊 “云端辅导”解答纳税人疑问

疫情期间，通过电话、网络接受业务讲解和政策辅导成为不少纳税人缴费人解决问题的首选途径。多地税务部门通过开通直播课、服务“云团队”等形式，“屏对屏”辅导政策、远程指引办税，随时随地解答纳税人疑问。

上海市黄浦区税务局基于办税人员的短时培训需求，在办税服务厅设立“闪训课堂”。

在湖北省武汉市，税务“云团队”运用信息技术手段和税收大数据，为企业提供了包括“钉钉”办税、“云”专家会诊、远程预约办税等在内的多项“云服务”。

工作时间之外，纳税人办税遇到困难怎么办？别担心，疫情期间税务部门还推出了办税辅导不打烊服务。

晚上9时，大连市甲家粮油商行负责人甲吉伟在金州区税务局24小时自助办税厅办理申领发票时，系统弹出“未抄报税”提醒。他试着拨打了办税机上的咨询电话，没想到电话那头很快传来了税务人员的声音。

据了解，为方便纳税人随时咨询，多地税务部门自助办税机上的咨询座机电话同时绑定税务人员的手机。电话里税务人员指导甲吉伟用大连税务微信小程序完成申报后顺利领到了发票。

税费优惠“红包落袋”助企业轻装前行

除了不断优化的办税服务体验，纳税人的获得感还体现在实实在在的税费优惠兑现上。疫情之下，坚决把减税降费政策落到企业更具紧迫性和必要性，各地税务部门快速、主动落实减税降费，为企业解忧，助轻装前行。

“企业无须申请，申报环节可直接享受减免。”“已缴纳的社保费不需要来前台办理，可以自动退费。”在广东省汕头市澄海区办税服务厅，税务人员正在接听纳税人的咨询电话，并主动告知企业可享受“免填单、免申请、减免税费直接退”的服务。

广东启梦玩具实业有限公司负责人詹俊炎表示：“免填单、免申请让企业方便快捷享受税费优惠，及时缓解资金压力，复工复产有了缓冲期。”

保住出口企业信心、保住外贸活力，是税务部门支持复工复产的重要目标之一。今年上半年，四川省税务部门通过在办税服务厅开通退税“绿色通道”、推行无纸化退税等一系列举措，加速落实出口退税新政，累计办理出口退税50.88亿元。今年前5个月，全国累计为企业办理出口退税6324亿元，其中无纸化退税申报企业户数占比达93%。

半年来，减税降费政策持续加码。前期出台6月前到期的减税降费政策，执行期限全部延长到今年年底，令市场主体的信心进一步增强。

(责编：车柯蒙、孙阳)