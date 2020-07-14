PPP监测服务平台：上半年各地新增PPP项目373个

人民网北京7月14日电（许维娜）据国家发展改革委消息，根据全国PPP项目信息监测服务平台数据显示，今年1-6月各地新增PPP项目373个。

截至今年6月底平台已签约项目中民间投资项目共1677个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目831个，联合体中标项目中民营企业控股项目846个。今年1-6月，各地新增已签约项目144个，其中民间投资项目28个。

分地区看，湖南省、江西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，达127个；农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多。从前期工作情况看，新增项目中已通过项目审批、核准或备案，以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目173个。从落地实施情况看，新增373个项目中已签约项目144个。

据悉，上述项目详细信息，可登陆国家发展改革委外网门户网站“PPP专栏”中的“全国PPP项目信息监测服务平台”栏目，通过点击各地网站链接查询。

(责编：许维娜、夏晓伦)