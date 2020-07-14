铁路货运跑出“加速度” 为经济社会发展注入强劲动能

人民网北京7月14日电 （记者乔雪峰） 今年上半年，铁路货运持续为新冠肺炎疫情防控和经济社会发展注入强劲动能，跑出了货运高质量发展的“加速度”。国家铁路日均装车15.26万车，同比增长3.4%；单日装车、卸车最高达到170867车、183971车，联袂刷新历史纪录。被称为宏观经济尤其是实体经济运行“晴雨表”的货物发送量累计完成16.93亿吨，同比增长3.6%，一路飘红的指标向世界释放出中国经济动能恢复的积极信号。

铁路挺起运输钢铁脊梁

疫情就是命令，防控就是责任。铁路部门全力保障运输安全畅通，在打赢疫情防控阻击战中挺起了“钢铁脊梁”。

全国复工复产以来，受疫情影响，全社会物流总需求疲软，加上公路免收通行费政策对铁路货运市场形成冲击，铁路货源不稳定、不确定，困难、压力交织。统筹推进疫情防控和经济社会发展，既是一场大战，也是一次大考。

国铁集团与各铁路局集团公司定期召开货运增量电视对话会，查摆问题、分析原因，为推动货运增量出谋划策。各铁路局集团公司主动作为，开展煤电大客户总部营销，加大中长协合同履约监管力度，协调非电煤“公转铁”运输，力保铁路基础货源；采取阶段性特殊价格策略，精准确定“一口价”增量项目，积极促进冶炼、矿建等大宗散货“公转铁”运输；采取部分货运杂费阶段性减半、协调降低合资地方铁路运费、优化调整车流径路、压缩铁路两端费用等措施，进一步降低铁路全程物流成本。

铁路货运系统以加大“公转铁”运输组织力度、进一步增加铁路运输市场份额为主要抓手，多措并举，超额实现上半年货运目标。

紧抓“公转铁”不放松

对铁路货运来说，大宗物资运输是重头戏和“龙头”，而煤炭则是重中之重、关键所在。抓好煤炭“公转铁”运输，就牵住了货运上量的“牛鼻子”。

货源78%以上为煤炭的中国铁路西安局集团有限公司以“公转铁”运输为重点，6月以来，日装车连续保持在1万辆以上。今年前5个月，浩吉铁路日均开车13列，进入6月日均达到18列。同时，我国重载铁路的代表——大秦铁路运输潜力也得到充分释放，上半年单日运量创新高。6月18日，大秦铁路运量完成138.42万吨，超出2018年6月10日的历史纪录1.6万吨。

铁路货运系统协调主要发电企业尽量借力铁路发运电煤，通过稳定煤炭运输来稳定货运基本盘。半年来，货运系统密切关注和分析火电企业发电量、直供电厂库存等关键性指标变化情况，协调煤炭供需双方紧盯中长协合同兑现。这是一场路企双赢的战略合作，也是路地联手打赢蓝天保卫战的有力举措。

3月14日上午，一列编组50辆、满载100个集装箱、总重3200吨砂石料的专列缓缓驶入北京大红门货场，标志着河北省丰宁满族自治县尾矿资源砂石料“公转铁”专列开行。丰宁县县长杨宪军高兴地说：“‘公转铁’绿色通道打通，是京津冀协同发展战略的又一重要实践。”

不仅是煤炭，铁路部门还积极争取冶金、化工、水泥、建材等非电煤大宗散货“公转铁”运输。货运系统主动适应经济转型升级，在稳定大宗货物运输的同时，把发展集装箱作为货运增量的主要方向，并加快铁路与其他交通运输方式的融合，为货运可持续发展打好基础。为降低企业“公转铁”运输物流成本，铁路部门不断创新服务，大力推行“散改集”项目，以35吨敞顶箱为主的集装箱运输得到快速发展，有效满足了市场需求。

今年以来，集装箱装车连创新高。5月单日装车6次刷新纪录，最高日装车33628车，并实现“三个首次”，为货运增运增收提供了新动能：全月集装箱日均装车首次达到2.9万车以上，全月集装箱日均装车占货运装车比重首次达到18%以上，全月集装箱发送量增幅今年以来首次达到40%以上。

上半年，集装箱累计发送974万标准箱、1.96亿吨，分别同比增长22.6％、32.5％，发送吨增幅高于发送箱增幅10个百分点；其中敞顶箱发送462万标准箱，同比增长61.4％。集装箱对铁路货运增量的贡献率达到82％，单日装车最高达到32389车，敞顶箱单日装车最高达到16042车。

中欧班列逆势增长

6月25日6时01分，一列编组50辆、满载武汉及湖北其他地区企业产品的中欧班列，从中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段吴家山站开出，驶向万里之外的德国杜伊斯堡。这趟列车是今年该站开出的第49列中欧班列。

6月24日5时许，塞尔维亚首都贝尔格莱德当地时间6月23日23时许，满载着41个集装箱、1000吨电解铜的中欧班列隆隆启动，开往中国武汉。此趟班列也是塞尔维亚首趟发往中国的物资专列，实现了中塞两国间中欧班列双向满载运行。

武汉是中国经济社会逐步回归常态的生动注脚，高质量开行的中欧班列也成了中国经济复苏的缩影。2019年以来，被誉为“钢铁驼队”的中欧班列运输品牌越来越闪亮。新增多条线路，采用数字口岸系统，运输货物品类日益增多……更多的“中国制造”和“中国味道”以更快速度驶向更多国家和地区。

特别是疫情发生后，中欧班列凭借自身优势成为特殊时期稳定国际供应链的重要支撑。5月份，中欧班列单月开行列数和货物发送量均创历史新高，为驰援全球战“疫”、保障国际供应链稳定畅通、促进我国外贸产业平稳发展提供了有力支撑。

国铁集团始终将保证中欧班列稳定运行作为重要政治任务，强化口岸站干部包保和运输组织，加强与海关和境外铁路的沟通协调，促进中欧班列开行数量和货物发送量在疫情期间实现了逆势增长。

上半年，中欧班列累计开行5122列，同比增长36％；发送箱46.1万标准箱，同比增长41％；单月开行数量连续4个月刷新历史纪录，5、6月份连续突破1000列，6月份达到1169列，创单月开行数量最高纪录。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)