高温下的坚守 列车员金敏则的第九个暑运

从7月1日至8月31日，2020年暑期运输共计62天，中国铁路呼和浩特铁路局集团公司预计发送旅客500万人，其中直通149万人，管内351万人。这对于包头客运段东胜车队西安一组K1673/4次列车员金敏则来说，已经是第九个暑运了。

金敏则是中国铁路呼和浩特铁路局集团公司包头客运段东胜车队西安一组K1673/4次的列车员，从事工作九年，共计出乘400余次，单趟里程达1063公里。

对待工作，他勤勤恳恳，任劳任怨，始终把“标准化作业”当做家常便饭，努力做到让旅客在旅行中安心、舒心。有时身边的同事告诉他凡事没必要这么认真，他总是说：“无规矩不成方圆，把旅客安全满意的送到目的地是我们的职责，只有认真执行标准化作业才能保证旅客的运输安全。”

暑期运输到来，随之而来的是“高温蒸箱模式”，列车终到西安站后，列车要进库整备，检查车辆设备设施是否使用良好。列车停在露天的室外，而金敏则和他的同事要对全列74个车门、180扇车窗进行锁闭状态检查，确保无漏锁、无损害。而且要对全列进行消防安全排查，及时消除安全隐患，几个小时的高温工作后，金敏则早已汗流浃背，眼睛常常被汗水浸红。“立足本职，尽心工作，全心全意让旅客满意，这才能体现我们乘务员的自身价值”。

据金敏则介绍，K1673/4次列车是往返于呼和浩特和西安两地旅客列车，也是两地人民沟通的桥梁，金敏则和他的同事们代表的是包头客运段，更是热情好客的内蒙古人民，也是展现给古都西安的第一道风景线。

新时代是奋斗者的时代，在这个新时代发展的春天里，金敏则将用激情与汗水，为每位乘客提供最优质的服务，履行好每位列车员应有的神圣职责。（记者乔雪峰 通讯员潘万友）

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