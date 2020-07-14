电商热点：多地入选国家电子商务进农村综合示范县 农村电商短板亟待补齐

人民网北京7月14日电（许维娜）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：2019年以来，随着电商扶贫、数字乡村建设等工作的逐步推进，中国农村电商逐渐进入规模化专业化发展阶段。近日，商务部市场体系建设司发布了《2020年电子商务进农村综合示范县名单（第一批）》名单，包括21个省（区、市）176个示范县上榜。为进一步促进了农村电子商务事业发展，补齐农村电商短板，中央农办、农业农村部、发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等7部门联合印发文件，要求加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，解决农产品存储难、销售难、运输难等问题。

1. 2020年电子商务进农村示范县名单出炉：超170个示范县上榜

7月10日，商务部市场体系建设司发布了《2020年电子商务进农村综合示范县名单（第一批）》名单，包括21个省（区、市）176个示范县上榜。商务部方面表示，2020年电子商务进农村综合示范在系统总结前期工作的基础上，明确以“提升电子商务进农村”为主线，更好服务脱贫攻坚和乡村振兴。具体有四大特点，包括：助力脱贫攻坚、加强分类施策、加强统筹协调、鼓励基层创新等。

2. 七部门联合印发文件：加快农产品仓储冷链物流设施建设

日前，经国务院同意，中央农办、农业农村部、发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等7部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，要加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。支持建设一批国家骨干冷链物流基地，在蔬菜、水果、畜产品、水产品等鲜活农产品主产区和特色农产品优势区重点建设一批分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施，大幅度提升果蔬预冷和肉类、水产品冷藏保鲜能力和冷链流通率，减少产后损失，保证产品品质。

3. 2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治启动

国家网信办自7月13日起开展为期2个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。此次专项行动围绕未成年人上网的重点环节，重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块生态问题、深入排查整治网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品、严厉打击直播、短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息、密切关注即时通讯工具群圈和论坛社区环节，严防危害未成年人身心健康的有害信息蔓延、从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题、重点整治诱导未成年人无底线追星、饭圈互撕等价值导向不良的信息和行为、集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题。

4. 快手开启商家号生态合伙人招募

7月13日快手宣布开启商家号生态合伙人招募，将邀请短视频培训机构成为快手商家号生态合伙人，共建专业、体系、可实战的课程，承接快手生态商家的培训需求，满足快手生态内商家不同阶段的学习成长诉求。招募方向包含内容服务、直播服务、行业服务、品牌服务四个方面。入选机构将获得与快手官方联合开发课程资格、大量客户资源、官方指导、流量支持等一系列扶持。

5. 苏宁易购发布上半年度业绩预告

7月13日，苏宁易购发布上半年业绩预告。报告显示，预计2020年二季度预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.1-4.1亿元，扣除非经常性损益的净利润略微亏损，预计亏损1.5—2.5亿元，较上年同期以及2020年一季度持续大幅度改善。

6. 微信正式上线小商店能力并开放内测申请通道

7月14日，微信宣布正式上线了微信小商店能力并开放内测申请通道。据介绍，微信小商店是小程序团队提供的一项新能力。无需开发、免费开店，帮助商家快速生成卖货小程序。小商店为商家提供商品信息发布、订单和物流管理、营销、资金结算、客服与售后等电商经营场景的基础功能。同时，小商店还带有直播能力，已经填写经营信息、验证结算账户、填写店铺基础信息，且商品库中已有成功发布商品的商家，即可开通并创建直播间，轻松玩转直播带货，全方位自主开店经营。

7. 云闪付APP上线“菜篮子”惠民专区

近日，在农业农村部指导下，中国银联联合中国优质农产品开发服务协会共建的“菜篮子”惠民专区在学习强国和云闪付等APP上线，通过全流程信息化推进大数据在农业产销中的应用，促进湖北竹山县、湖南安化县、安徽霍山县、云南绥江县等全国832个重点扶贫县优质农产品产销。

8. 国家邮政局发布寄递服务消费提示

国家邮政局日前发布寄递服务消费提示，受当前汛期和极端天气影响，相关地区未来一段时间的邮件快件可能出现收寄、投递、运输等环节的寄递服务异常情况，请广大消费者给予理解，并及时关注国家邮政局官网和各寄递企业网站上的有关提示信息，合理安排使用寄递服务。

9. 饿了么宣布成立商家联盟，承诺“2020年绝不涨价”

7月13日，饿了么与老乡鸡、百胜集团、华莱士、Tims coffee等一众平台上的知名餐饮企业联合宣布成立阿里本地生活商家联盟。此次商盟活动上，多家知名餐饮企业和饿了么一同承诺“2020年绝不涨价”。对于此次宣布不涨价的商盟成员，饿了么将在同期维持较低费率，不予涨点”。

10. 阿里巴巴发布《2020阿里农产品电商报告》

7月14日，阿里巴巴发布《2020农产品电商报告》（以下简称《报告》），报告显示，2019年，阿里平台农产品交易额为2000亿元，稳居全国最大农产品上行电商平台。2020年疫情期间，截至4月25日，淘宝、天猫平台累计为全国农民售出超过25万吨滞销农产品。《报告》还显示，农产品电商消费排名上，广东省位居第一。或许是受了邻居的影响，它身旁的广西壮族自治区，农产品电商消费增速高达35%。

(责编：许维娜、夏晓伦)