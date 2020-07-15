六月份进出口实现双增长(新数据 新看点)

海关总署7月14日发布的数据显示，6月份我国货物贸易出口、进口实现年内首次双双正增长，稳外贸积极效应不断显现。其中，自4月份起我国出口已连续3个月实现正增长，6月当月增长4.3%；6月份进口实现转负为正，增长6.2%。

“今年上半年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，帮助外贸企业努力克服疫情影响，外贸进出口好于预期。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文7月14日在国新办新闻发布会上说。

如何看待6月份出口、进口分别增长4.3%、6.2%，双双实现正增长？

——“4.3%、6.2%”的背后，是一系列政策措施落地生根，为稳外贸提供有力支撑。

近日，青岛昂必立实业有限公司在网上向青岛海关申报了一份出口韩国商品的原产地证书待审签信息，不到1个小时，就收到了海关审签完成的回执。“证书审签真是太快了！” 该公司业务员赖青高兴地说，审签加快后，企业可以早早把证书寄出去，韩国客户可凭这份证书提早享受关税减免，“这大大提高了公司在韩国市场上的竞争力。”

为应对疫情带来的冲击，我国出台了一系列稳外贸政策措施，各地各部门进一步深化“放管服”改革，简化通关手续，优化作业流程，全面推进“两步申报”、“绿色通道”、免到场查验等便利化措施，提高通关效率。6月份，全国进口、出口整体通关时间分别为39.7小时和2.3小时，较2017年压缩了59.3%和81.5%。

——“4.3%、6.2%”的背后，是新业态快速发展，稳外贸新动能更强劲。

7月1日，由菜鸟网络科技有限公司承运的550件卫浴台盆通过深圳海关“跨境电商企业对企业（B2B）出口”模式快速通关，发往印度尼西亚，货物从申报到放行仅需10分钟。“新模式全部在线上操作，既节省通关时间，又降低物流成本！”菜鸟国际供应链总经理赵剑说。

日前，海关总署在北京、天津、南京、杭州、深圳等10个海关开展试点，开启了规模化“卖全球”的跨境电商B2B新模式。采用新模式后，企业可享受一次登记、一点对接、简化申报、优先查验、允许转关、退货底账管理等通关便利化措施。中小微企业单票价值低的货物还可选择更加便捷的通关通道。截至7月7日，10个试点海关共验放跨境电商B2B出口报关单和申报清单26.6万票，货值2.5亿元人民币。

海关总署数据显示，上半年我国一般贸易进出口比重提升，贸易方式结构持续优化；中西部进出口保持增长，国内区域布局更加均衡；防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快，机电产品和劳动密集型产品出口降幅均低于总体降幅；主要大宗商品和重点农产品进口量增加。作为新型贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货和交易链条短等优势，为外贸企业应对疫情冲击发挥了重要作用。据海关统计，今年上半年，海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%。

——“4.3%、6.2%”的背后，是贸易市场多元化趋势明显，外贸发展之路越走越宽广。

临近正午，河北石家庄综合保税区烈日高照，一辆辆满载货物的车辆川流不息。自5月1日石家庄陆港供应链有限公司承接中欧班列集货业务以来，截至7月1日，该公司已在综保区报关出口183票货物。“在空、海运输因疫情受限的情况下，主要面向‘一带一路’沿线国家和地区市场的中欧班列因其高时效、低成本的优势备受青睐。”该公司相关负责人说。

上半年，我国对东盟进出口2.09万亿元，增长5.6%，东盟成为我国第一大贸易伙伴；我国对“一带一路”沿线国家和地区进出口4.2万亿元，微降0.9%，降幅比整体低2.3个百分点，占比达到29.5%，比去年同期提升0.7个百分点。

“当前疫情仍在全球蔓延，下半年进出口形势依然复杂严峻。但也要看到，我国外贸发展韧性足、回旋余地大，随着一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，我们有信心稳住外贸基本盘，努力实现进出口促稳提质。”李魁文表示。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 01 版）

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