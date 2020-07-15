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上半年我国货物贸易进出口总值14.24万亿元

稳订单稳市场 外贸发展韧性足（经济新方位·年中数据怎么看）

本报记者  杜海涛  罗珊珊

2020年07月15日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值14.24万亿元，同比下降3.2%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。

　　“今年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好‘六稳’工作，全面落实‘六保’任务，外贸进出口好于预期。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文7月14日在国新办新闻发布会上表示，当前，要全力以赴统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作，进一步优化口岸营商环境，帮助企业开拓国际市场，努力稳定我国外贸基本盘，推动外贸促稳提质。

　　1.稳定外贸基本盘

　　新动能加快培育，民营企业市场份额大幅提升

　　上半年，我国外贸进出口虽下降3.2%，但降幅较一季度明显收窄了3.3个百分点。其中，6月份当月进出口实现年内首次双双正增长，上半年外贸进出口整体表现好于预期。

　　进出口总体逐步回稳。从季度走势看，二季度我国进出口值达到7.67万亿元，同比降幅收窄至0.2%，环比一季度增长16.7%；出口同比、环比分别增长4.5%和31.3%，进口同比下降5.7%，环比增长1.6%。从月度走势看，6月份进出口同比增长5.1%，出口自4月份起连续3个月保持同比正增长；进口在4月、5月份两位数降幅后，也于6月份“转负为正”，增长6.2%。

　　“今年以来，完善出口退税政策、增加外贸信贷投放、加大出口信用保险支持、增设跨境电商综合试验区、支持出口转内销等一系列政策措施落地见效，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单，有力促进了出口。”李魁文介绍，上半年包括口罩在内的纺织品出口增长32.4%，医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长23.6%和46.4%。同时，受疫情防控影响，“宅经济”消费提升，相关产品如笔记本电脑、手机上半年出口分别增长了9.1%和0.2%。

　　外贸新动能加快培育。民营企业进出口逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业进出口6.42万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的45.1%，比去年同期提升3.5个百分点。其中，出口4.14万亿元，增长3.2%，占出口总值的53.7%；进口2.28万亿元，增长8.1%，占进口总值的34.9%。

　　“民营企业进出口市场份额大幅提升，反映了民营企业在外部形势复杂的背景下，依然展现出了强劲的竞争力和生命力，非常可喜。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

　　作为新型贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货和交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。据海关统计，今年上半年，海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%。市场采购贸易出口增长33.4%。

　　“今年，市场采购贸易、跨境电商贸易表现亮眼，这也反映了改革开放40多年来，我国外贸对新技术、新业态、新模式、新产业反应敏捷，表现出了较强的灵活性、弹性和韧性。”张燕生说。

　　2.出口市场更多元

　　东盟成为第一大贸易伙伴，一带一路进出口占比进一步提高

　　“上半年，我国外贸国际布局不断优化，新兴市场占比持续提升。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说。

　　海关统计显示，上半年，我国与东盟进出口总值2.09万亿元，同比增长5.6%，占我国外贸总值的14.7%，其中出口1.15万亿元，增长3.4%；进口9385.7亿元，增长8.5%。上半年东盟取代欧盟，成为我国第一大贸易伙伴。

　　“电子制造产业联系紧密，带动相关产品进出口大幅增长。” 在分析东盟成为我国第一大贸易伙伴的原因时，李魁文表示，作为全球电子制造产业链的一部分，今年上半年，我国自东盟进口集成电路2268.1亿元，增长23.8%，占自东盟进口总值的24.2%，对东盟出口集成电路896.8亿元，增长29.1%，占对东盟出口总值的7.8%。集成电路进出口贸易活跃，拉动我国与东盟贸易增长3.2个百分点。

　　今年上半年，我国与越南进出口增长18.1%，进出口规模位列东盟各国首位，增速高出与东盟整体贸易增速12.5个百分点。我国与泰国进出口增长9.2%，对越南、泰国进出口增长合计拉动我国与东盟贸易增长5.7个百分点。

　　上半年，我国与“一带一路”沿线国家合计进出口4.2万亿元，虽然同比下降0.9%，但比我国外贸整体降幅还是要低了2.3个百分点，占比达到29.5%，比去年同期提升0.7个百分点。

　　“一带一路”倡议提出以来，中国与相关国家坚持共商、共建、共享的原则，持续深化务实合作，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进，取得显著成效。

　　“我们研究印发了《2020年‘一带一路’海关工作重点》，成立海关系统智慧海关、智能边境、智享联通合作专项联络工作组，积极推进与‘一带一路’沿线国家和地区海关的‘三智’合作，加快21个先行先试项目落实和经验形成，推动贸易自由化便利化向更高水平发展。”李魁文说。

　　3.推动促稳提质

　　聚力“六稳”“六保”，保障外贸产业链供应链畅通运转

　　当前疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，但也要看到，我国外贸发展韧性足、回旋余地大，随着一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，有信心稳住外贸基本盘，努力实现进出口促稳提质。

　　梁明表示，国际形势不容乐观，但我国外贸主体展现出了顽强的活力，千方百计稳订单、稳市场，我国产业链和供应链的优势仍然存在，国际竞争力依然强劲。

　　根据国际货币基金组织的最新预测，今年世界经济将下降4.9%，世界银行预测全球经济将下降5.2%，为二战以来最严重的经济衰退。世界贸易组织也预计全球货物贸易将下降13%至32%，联合国贸发会议预计下降20%。

　　“我国外贸已经开始进入从前40年的高速增长转向高质量发展的阶段。下一步，要统筹兼顾短期的稳、中期的调结构和长期的转方式之间的关系，下半年外贸将延续向好态势。”张燕生说。

　　提升通关效率，持续优化营商环境；支持扩大进口，加大农产品、食品进口保障力度；支持自贸试验区、自由贸易港和综合保税区等开放平台建设，助力打造对外开放新高地……全国海关聚力“六稳”“六保”，全力保障外贸产业链、供应链畅通运转。

　　“我国结合海南自由贸易港实际，研究起草了杨浦保税港区‘一线’放开、‘二线’管住海关监管的办法。”李魁文介绍，经国务院同意，财政部、海关总署、税务总局日前联合发布了《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自7月1日起实施。为进一步做好相关工作，海关也相应制定了相关监管办法，推动这一政策落实实施。

　　海关统计显示，7月1日至7日，海南离岛旅客累计购物6.5万人次，购物总额4.5亿元，免税6571万元，日均免税939万元，比上半年日均增长58.2%。购买量前三的商品为化妆品、香水和首饰。

　　“目前，海关正在研究出台新的支持稳外贸政策措施，促进外贸稳定发展。”李魁文透露。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月15日 02 版）

(责编：牛镛、曹昆)
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