人民网>>财经

上半年机动车保有量达三点六亿辆

2020年07月15日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月14日电  （记者张璁）据公安部统计，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增9.45%。

　　上半年，机动车新注册登记1414万辆，比去年同期减少98万辆。其中，汽车新注册登记1042万辆，与去年同期相比减少200万辆；摩托车新注册登记332.5万辆，与去年同期相比增88.5万辆；挂车等其他机动车新注册登记39.5万辆，与去年同期相比增加13.5万辆。

　　载货汽车新注册登记量创新高。载货汽车保有量达2944万辆，占汽车总量的10.9%。上半年，新注册登记载货汽车达188万辆，与去年同期相比，增加13万辆。危险货物运输车保有量达60.4万辆，较去年同期增加2.8万辆，增长4.86%。

　　69个城市汽车保有量超过100万辆。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆。

　　上半年，为做好疫情防控工作，各地大力推行补换领牌证、办理车辆临时号牌等26项交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理车辆和驾驶证相关业务2303万次，与去年同期相比，增加1550万次，同比增长206%。其中，网上发放临时号牌523万副，补换领驾驶证、行驶证等734万本，发放免检标志658万个，开展线上审验满分教育388万人次。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月15日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved