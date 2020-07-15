上半年机动车保有量达三点六亿辆

本报北京7月14日电 （记者张璁）据公安部统计，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增9.45%。
上半年，机动车新注册登记1414万辆，比去年同期减少98万辆。其中，汽车新注册登记1042万辆，与去年同期相比减少200万辆；摩托车新注册登记332.5万辆，与去年同期相比增88.5万辆；挂车等其他机动车新注册登记39.5万辆，与去年同期相比增加13.5万辆。
载货汽车新注册登记量创新高。载货汽车保有量达2944万辆，占汽车总量的10.9%。上半年，新注册登记载货汽车达188万辆，与去年同期相比，增加13万辆。危险货物运输车保有量达60.4万辆，较去年同期增加2.8万辆，增长4.86%。
69个城市汽车保有量超过100万辆。其中，汽车保有量超过200万辆城市31个，超过300万辆城市12个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛。北京汽车保有量超过600万辆，成都汽车保有量超过500万辆。
上半年，为做好疫情防控工作，各地大力推行补换领牌证、办理车辆临时号牌等26项交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理车辆和驾驶证相关业务2303万次，与去年同期相比，增加1550万次，同比增长206%。其中，网上发放临时号牌523万副，补换领驾驶证、行驶证等734万本，发放免检标志658万个，开展线上审验满分教育388万人次。
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