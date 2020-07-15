各地新增PPP项目373个

本报北京7月14日电 （记者陆娅楠）记者从国家发改委投资司获悉：根据全国PPP（政府和社会资本合作）项目信息监测服务平台数据，今年1—6月各地新增PPP项目373个。分地区看，湖南省、江西省、贵州省新增项目较多。分行业看，城市基础设施新增项目最多，达127个；农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多。从前期工作情况看，新增项目中已通过项目审批、核准或备案，以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目173个。从落地实施情况看，新增373个项目中已签约项目144个，其中民间投资项目28个。
截至今年6月底，全国PPP项目信息监测服务平台已签约项目中，民间投资项目共1677个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目831个，联合体中标项目中民营企业控股项目846个。
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