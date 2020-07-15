工行制造业新增贷款创新高

本报北京7月14日电 （记者葛孟超）记者14日从工商银行获悉：截至6月末，工行投向制造业的各项贷款余额达1.85万亿元，较年初增长超过2200亿元，增幅为14%，上半年制造业贷款增量创历史新高。其中，中长期制造业贷款余额超5500亿元，较年初增长超过900亿元，增幅为21%。

据介绍，在支持制造业小微企业方面，上半年，工行向制造业小微企业及个体工商户发放的普惠贷款增速远超全行贷款平均增速，制造业小微企业的信用贷款额度提升至最高1000万元。在降低融资成本方面，工行上半年新发放制造业公司贷款利率同比下降38个基点；累计为5500多家制造业企业办理延本延息，涉及贷款约1000亿元。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 07 版）

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