中国民航业加快复苏脚步(产经观察)

不久前，厦航首个“客改货”航班从厦门出发前往马来西亚吉隆坡。

贺 晟摄

“这下不用担心耽误返程时间了。”7月3日，北京市宣布全市低风险地区人员出京不再要求持有核酸检测阴性证明后，杭州某公司员工苏达马上下单了周末从杭州往返北京的机票。这一消息宣布后，旅行在线平台去哪儿网的数据显示，当周周末北京出港人数环比增加近五成，机票搜索量增长14倍。根据中国民航局数据，6月国内航线的运输周转量和旅客运输量，分别恢复至去年同期的65.9%和64.7%。

受疫情影响，自1月23日起民航旅客运输量和航班量明显下降， 单日飞行班次一度跌至正常时期的23%，2月下旬起民航运输逐步恢复。我国民航市场现状如何？各航空公司推出了哪些新产品应对挑战，效果如何？记者进行了调查采访。

我国航空公司运力在世界上率先恢复，回暖有3个明显时间段

从2月份到7月上旬，与疫情防控的进展紧密相连，民航客流的逐步回暖有3个明显的时间段。

首先，“大三角”率先起飞。西部、长三角、珠三角这三个区域构成了我国民航最先流动顺畅起来的“大三角”。随着各地复工复产的有序推进，3月2日—8日，国内航班量环比上升16%，恢复到正常水平的40%左右，是首个客流回暖小高峰。涉及的客运航班主要集中在西南、西北等劳务输出地到长三角、珠三角等地区。其中，深圳、成都、重庆等机场的航班量恢复到正常水平的60%以上。

其次，湖北航线全面恢复。4月8日，停摆了76天的武汉天河机场解封。至此，湖北所有机场均恢复客运航班，国内航线网络全面联通。

接着，民航运力稳步回升。今年首个客流高峰出现在“五一”前后，根据交通运输部发布的数据，民航承运的旅客量，从节前一周的日均57万人次，上升到节后日均70万人次，市场恢复到去年四成水平。6月旅客运输量的同比增速较2月提升42.1个百分点。

去哪儿网副总裁兰翔估算，截至7月5日，国内航班量已恢复到去年同期的七成水平，去哪儿网的机票业务目前也已恢复到以前的85%。

“3月以来，国航国内线客运运力环比持续上升，月涨幅均超过20%，复苏势头明显。相较世界大型航空公司近几月运力减投超过90%，国内航司的运力恢复和增长处于全球领先水平。”国航相关负责人表示。

一边过紧日子一边拓展新空间，“客改货”后航司获利6亿元左右

为了配合疫情防控工作，1月21日以来，民航局先后4次发布免费退票政策。国内外航空公司积极响应的同时，也承受了巨大的经济损失。再加上疫情防控期间，航班大幅减少。今年一季度，全行业累计亏损398.2亿元，其中航空公司亏损336.2亿元。

怎么缩小亏损面？如何危中寻机拓展新的利润增长点？在外部环境逐渐好转的同时，航空公司向内要动力要效率，加快行业复苏的脚步。

——当好交通“先行官”，定制化包机畅通返工通道。

在航班大量减少的情况下，航空公司纷纷推出定制包机点对点助力复工复产。截至5月23日，南航已执行复工复产包机373班，运送近2.8万人。截至7月1日，东航执行复工复产、返校复课包机257班，保障旅客超过2万人。

——降本增效过紧日子，倒逼改革促发展。

“截弯取直，少飞一分钟”“精选备降，少耗一吨油”“灵活安排航路，少一班延误”……深圳航空一方面推出“十个一”举措精打细算过日子，另一方面开源增收，积极与第三方洽谈定检、附件维修等业务，开展航材、工具、设备租赁共享，挖掘新的利润空间。

厦门航空在保持队伍稳定的情况下推动人力改革，充分挖掘人才效益，还尝试进军电商领域，推出“59元丹东草莓”“45分钟即享佛跳墙”包邮到家等产品。

——灵活求变“客改货”，全球带货稳外贸。

“飞机只要能飞起来就比趴窝好”，客流减少就发力物流。疫情防控期间也是货运需求激增之时。深航接到的货运订单显示，运输物资主要包括三部分，海外防疫物资占到一半，剩下两类是复工复产类物资和食品生活用品等民生物资。客运航班减少，尤其是国际航班的缩减，导致国际航空货运能力也随之锐减。怎样盘活闲置飞机、增加货运运力？客机载货成为我国航空公司发力的新招。

4月3日，南航首个“客改货”航班从广州出发飞往马来西亚吉隆坡。在这架飞机内，座椅都被拆掉了，取而代之的是码放整齐并用网兜固定好的17.6吨货物。截至6月29日，南航从广州、北京、深圳、上海、乌鲁木齐等全国19个站点辐射出190条国际、国内航线，共执行3067架次“客改货”航班，将超过3.07万吨货物运往40个国家和地区。

“5月29日，我们迎来‘客改货’航班货量高峰，单日运输量高达716吨。”南航相关负责人说，“客改货”不仅能够适当盘活运力资源，提高飞机利用率，而且能够进一步提升我国国际航空货运能力，为全球供应链稳定贡献力量。

面对巨大的市场需求，东航也迅速“变阵”，在原有9架全货机的基础上，紧急改装14架客机宽体机。国内首批混改试点落地企业东航物流取得了逆势上扬的营收业绩，上半年货机收入同比增长60%。

“航空公司通过‘客改货’的方式增加货运能力，一定程度上弥补了疫情带来的损失。”中国民航大学航空运输经济研究所所长李晓津算了一笔账：3月份以来，货物运价平均上涨1倍左右，完成“客改货”包机1.1万余班，按照平均每班运输货物15吨、航距2000公里估算，增加收入约12亿元，成本约为6亿元。因此，不考虑固定成本，“客改货”后航空公司增加利润6亿元左右。

24项政策预计给航司年减负100亿元，全面复苏期待更系统的支持

“客改货”虽然在疫情防控期间有效提升了货运能力，但只是非常规的应急举措。“与运营成熟的货运航空公司相比，客运航空公司开展‘客改货’，短期内仍存在劣势。”民航局运输司二级巡视员靳军号分析，同样执飞一班货运任务，客机载货的运营成本接近全货机的3倍。

靳军号认为，要引导国际航空货运良性、可持续发展，根本上仍要依靠进一步深化“放管服”改革，为航空货运发展创造良好的营商环境。“要研究优化货运航班时刻资源供给政策，支持加快建设现代航空物流基础设施，研究推进机场地面保障体制改革，持续推动建设自主可控的国际航空物流体系。”

为了助力航空公司转型，民航局已出台免征航空公司民航发展基金等一揽子24项政策，预计给航空公司年减负100亿元。疫情防控期间，民航局建立的货运审批“绿色通道”，让3月、4月全货机加班包机爆发式增长，同比分别增加401.1%、476.4%，“客改货”加班包机3月—6月新增1万多班。

在政策帮扶的同时，民航业自身也积极创新，以新产品、新技术开拓新市场。

推出飞行套餐刺激客运需求。东航率先推出了“随心飞”产品，只需花3322元就能享受在年底前“周末无限次”“国内任意飞”的购票乘机服务，产品上线后的首个周末，购买套餐的旅客兑换超过6.5万张机票。华夏航空、海南航空、春秋航空也纷纷开售同类一定时段内无限次飞行套餐，有效激发市场需求。

依靠大数据等新技术优化航空资源配置。航空公司普遍表示，今后将积极运用大数据等新技术，多维度综合分析运力数据，优化航空资源配置。去哪儿网近期免费开放了技术数据资源，结合AI算法和大数据应用为航空公司恢复运力提供技术支持。“各航空公司的计划运力、平均价格、取消班次、高铁线路班次、上座率如何等都可以通过这一数据系统实时监控、综合分析，从而更合理地调整运力投入。”兰翔说。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 18 版）

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