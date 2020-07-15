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夜间消费加快回升，新产品、新业态快速涌现

点亮夜经济  消费添活力(消费视窗)

本报记者  齐志明

2020年07月15日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　在上海豫园，夜间市场吸引了不少市民、游客前来消费。
　　人民视觉

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　　入夏以来，夜间消费加快回升，城市活力进一步迸发。一些商家创新产品供给、延长营业时间，激发夜间消费。在不少城市，布局更合理、功能更完善、业态更丰富的夜经济体系正在加快形成。

　　

　　夜间消费加速回暖

　　有机构预测，今年我国夜经济规模有望达30万亿元

　　入夏以来，每当夜幕降临，江西南昌市西湖区朝阳新城的兰宫路夜市一条街总是热闹非凡。

　　“疫情防控期间，我们通过制定管理公约、制作温馨提示牌等方式规范夜市商户经营行为，激发消费活力。”负责管理该夜市的南昌西湖区朝农街道城管中队指导员谢善青说。

　　当前，我国消费市场延续复苏态势。“城市活力逐步迸发，夜间消费加快回升。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫说。

　　在河南，开封推出和升级了一批夜间游览产品。在上海，“五五购物节”期间，围绕“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”等主题，推出上海酒吧节、深夜食堂节、深夜书店节、购物不眠夜、夜上海LIVE秀等180余项特色活动，夜间消费环比增速超过10%。

　　上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽认为，夜经济的活跃度是体现城市活力的重要方面。入夏以来，夜间消费在吃、用、行、游、购、娱等各个方面都有比较明显的回升。

　　夜行增加。滴滴出行平台数据显示，6月份，绝大多数城市晚7点后通过网约车出行的用户都比上月增加10%以上，太原、青岛、长春、大连等城市甚至增加了30%到40%。

　　夜食热销。美团外卖数据显示，近两个月以来全国各主要城市从晚上6点到次日清晨6点的夜间订单上涨超过六成，占全天单量四成以上；在夜市外卖中，烤串成为最热销产品，仅6月首周，美团就派送了8000万份烤串。5月以来，饿了么平台上夜间外卖订单占比为33.55%。

　　夜购活跃。5月以来，阿里巴巴中国零售市场消费者夜间购物成交金额占比39.8%，比去年同期提升近4个百分点。

　　艾媒数据中心预测，今年我国夜经济规模有望达30万亿元。“夜经济的发展水平是衡量城市生活质量、开放活跃程度、投资软环境以及文化底蕴的重要指标。”付一夫说，夜间消费进一步活跃，有利于激发餐饮、购物、娱乐、休闲、旅游等服务领域的消费需求，进而推动相关行业快速发展。

　　夜间市场亮点频现

　　打造夜间消费新场景，推出夜间旅游新项目

　　开发夜间旅游新品，直播助力商场商圈24小时不打烊，夜间云看展、云卖车热度不减……近来，各地各部门推出一系列夜间惠民消费活动，深度拓展多元消费业态，大力提升夜间消费便利度，夜经济呈现出不少新亮点。

　　——新供给引领，提升夜间消费活跃度。

　　“夜幕降临，和朋友一起在玉林路小餐馆坐一坐，在天府熊猫塔俯瞰夜景，这是一个很有新意的行程。”前不久，苏州市民胡小霞到成都夜游，其感受新奇而独特。

　　今年以来，不少地方致力于打造夜间消费新场景，如加快发展便利店、餐饮店、书店、体育场馆等24小时业态，推出夜间旅游新项目，延长公交、地铁夜间运营时间，积极营造夜间消费氛围。

　　去哪儿网数据显示，今年6月以来，该平台上线“城市夜游”旅游线路近5000条，较5月增长2.7倍。“夜游类的旅游产品不仅是原有旅游资源的重新排列组合，还是从供应链、增值服务等方面对相关旅游产品的改造升级。”去哪儿网总裁勾志鹏说，这类旅游产品组合更为新颖，也更贴近年轻用户出游喜好，对于带动景区周边餐饮、购物很有帮助。

　　6月3日晚8点，携程集团董事局主席梁建章“变身”主播，在河南鄢陵开启第十二场直播，一晚上下来218万人涌入直播间“云逛街”，实现成交金额3105万元。梁建章带领携程网已走了13个省份，用类似“流动夜市”的形式在线带动旅游服务消费，累计实现销售额4亿多元。

　　——新技术出彩，成为夜间消费回暖加速器。

　　直播成为拉动商家销售回升的“利器”。有分析表明，每晚6点后是淘宝直播的用户集中活跃时段，其中晚8点到10点是淘宝直播间全天的观看最高峰。

　　为便于让小店店主在夜间做生意，6月22日，支付宝上线“夜光收钱码”。截至目前，平均每天有10万多个店主新开通收钱码做生意，全国有超过600万家小店的夜间收入超过去年同期。

　　——延时经营，商家让利，夜间消费后劲更足。

　　不少商家通过延长营业时间等方式吸引顾客。美团外卖数据显示，全国约六成餐饮外卖商家晚上10点后仍在营业，约四成商家深夜12点之后依然在为用户提供外卖服务。盒马门店从6月开始延长经营时间，上海、广东的盒马门店将线上配送延迟至晚上11点。

　　“传统夜经济大多以线下消费场景为主，疫情防控期间，夜经济出现了全新的商业格局和形态。线上线下加快融合，文化、旅游等行业跨界营销，消费业态更加丰富多元。”崔丽丽说。

　　多方合力共促发展

　　完善规划设计，做好配套服务，顺应消费升级趋势，促进夜经济高质量发展

　　随着夜间消费进一步活跃，一些商家也有新的期待，希望在减免租金、贷款贴息、促销补贴等方面能获得进一步的政策支持。

　　四川南充市顺庆区的南充不夜城自4月中旬复业以来，将店铺营业时间由晚上9点半延长至10点半，5月份开始又免费为流动商贩提供摊位。

　　“现在平均每天营业收入在20万元左右，与复业之初相比营业额翻了一番，但经营成本也增加了不少。”南充不夜城商业管理有限公司相关负责人表示，随着营业时间延长，商家要付出更多人力成本，用水、用电增加了不少，希望相关部门能给予一定的税费减免。

　　付一夫认为，我国夜经济产品结构仍较为单一，大多局限于餐饮、购物、游船、灯光秀等，文化、演艺、康养类产品相对偏少，夜经济业态同质化问题较为突出，存在交通安全、食品安全、光污染、噪音污染等问题，“促进夜经济高质量发展，各地应完善规划设计，做好配套服务，同时，各企业要顺应消费升级趋势，在产品与服务上做精做优。”

　　专家表示，发展夜经济，需要根植于城市特色文化优势，充分挖掘本地夜间休闲资源、场所以及各种项目，加快培育影视、娱乐、旅游、保健、体育等服务产业，营造更加丰富的夜间消费场景。城市管理部门要科学规划，针对城市夜经济可能出现的治安管理、噪音控制、垃圾处理等一系列问题拿出切实可行的解决方案，为夜经济发展与消费者权益保护提供更好的环境。此外，还应致力于改善城市交通运输系统，确保居民夜晚出行的便利与安全。

　　崔丽丽认为，企业应顺应夜经济的发展潮流，根据自身情况，着力在线上线下多元化布局。在线下，应紧扣夜经济的休闲与消费属性，在推出新业态、新场景和新体验的同时，充分挖掘本地文化旅游资源；在线上，则应大力培育线上消费场景，拓展直播带货、云旅游等领域，抢占夜经济的发展先机。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月15日 19 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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