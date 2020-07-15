海关总署：我国6月进出口 年内首次双双实现正增长

14日，记者在国新办发布会上获悉，今年上半年，我国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币，同比下降3.2%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中，6月份当月进出口同比增长5.1%，出口增长4.3%，进口增长6.2%。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指出，上半年我国外贸进出口整体表现好于预期，6月当月进出口更是实现年内首次双双正增长。

李魁文进一步介绍，从季度看，在经历了一季度震荡后，二季度进出口有所回稳。“今年二季度，我国外贸进出口7.67万亿元，同比下降0.2%，降幅较一季度收窄6.3个百分点。从月度看，自4月份起，出口连续3个月实现正增长。”

李魁文表示，上半年我国外贸进出口还有一系列亮点。例如，在市场主体方面，民营企业进出口逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业进出口6.42万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的45.1%，比去年同期提升3.5个百分点。

在区域布局方面，中西部进出口保持增长，国内区域布局更加均衡。上半年，我国东部地区外贸进出口11.39万亿元，下降4.7%，中西部地区进出口2.38万亿元，增长5.7%，占我国外贸总值的16.7%，比重提升1.4个百分点。

另外，在产品结构方面，防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快，机电产品和劳动密集型产品出口降幅均低于总体降幅。

李魁文表示，当前，新冠肺炎疫情冲击下的世界正在深刻变化，世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展外部环境严峻复杂。海关将聚力“六稳”“六保”，进一步优化口岸营商环境，帮助企业开拓国际市场，努力稳定我国外贸基本盘，推动外贸促稳提质。

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