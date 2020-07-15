激荡中国经济新气象（人民论坛）

恩格斯说过，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”。这次新冠肺炎疫情在给经济发展带来冲击之时，也的确在客观上加速了数字经济的发展。在疫情防控期间，从新业态的生长到新消费的扩展，从新就业的创造到智能化的发展，新要素层出不穷，新机遇不断涌现，新气象渐成规模，为中国经济注入强大动能。
近日，国家统计局发布数据显示，2019年我国新产业、新业态、新商业模式经济增加值超过16万亿元，相当于GDP的比重为16.3%；另据统计，我国数字经济增加值规模达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，数字经济增速高于同期GDP名义增速约7.85个百分点。这些数据说明，数字经济发展已经是大势所趋，成为中国高质量发展的新引擎。突如其来的疫情，则加速了这一趋势的到来。
“新故相推，日生不滞。”经济是一个动态循环的系统，发展是一个动态变化的过程。疫情防控期间，餐饮、培训等行业受到不小冲击，但外卖、网课打开了新思路，数字化转型势不可挡；农特产品销售遇阻，直播经济异军突起，万亿级别的市场应运而生；身处天南海北的职工发现，通过线上协同合作，也能完成在写字楼完成的任务。事实证明，中国经济有足够强的韧性，在不稳定不确定的世界中稳如磐石；有足够多的机会，在激发各类市场主体活力、解放和发展社会生产力的过程中乘风破浪；有足够大的潜力，在决胜全面小康、决战脱贫攻坚的道路上行稳致远。
新动能不会一蹴而就，新气象不是一日之功。中国经济之所以能够在疫情冲击下焕发出新的生机活力，是因为基本面长期向好，“体量”更大、“体质”更好、“免疫力”更强。我国具有全球最完整、规模最大的工业体系，具有强大的生产能力、完善的配套能力，既能在疫情防控期间开足马力保障物资，也能在复工复产中迅速抢回时间；我国拥有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，不仅迎来了线上线下同频共振、融合发展的新消费趋势，而且逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。积攒了强劲的发展势能，中国经济的江河就能冲开绝壁、夺隘而出、千里奔涌。
从长远来看，科技水平是影响世界经济周期的主要变量，也是决定经济总量提升的重要因素。当前，我国正处在新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段。长期以来主要依靠资源、劳动力等要素投入支撑经济增长的方式已不可持续，动力转换、方式转变、结构调整势在必行。从大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代数字技术，到数字经济、智能制造、生命健康、新材料等产业，新增长点不断培育壮大，新动能持续喷涌，中国经济的发展主动权始终牢牢把握在我们自己手中。
习近平总书记强调：“改革创新最大的活力蕴藏在基层和群众中间，对待新事物新做法，要加强鼓励和引导，让新生事物健康成长，让发展新动能加速壮大。”以新业态开辟经济新蓝海，以新消费提供增长新支撑，以新就业满足发展新需求，中国经济就一定能实现新的跨越、创造新的奇迹。
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