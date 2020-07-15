国产医用玻璃企业迎机遇

全球新冠疫苗研制步伐正在加快，玻璃瓶需求给国产医用玻璃企业带来了机会。目前，我国共有近250家经营范围含“低硼硅、中硼硅、高硼硅、钠钙玻璃瓶”的企业，此外，今年4月1日至6月30日，我国共新增成立了4.8万家玻璃制品相关企业。
目前国内大量的仿制药注射剂使用低硼硅或钠钙玻璃瓶，而原研药大部分使用中硼硅（或高硼硅）玻璃瓶。政策推动下，大量国内注射剂玻璃瓶正在向中硼硅（一类）玻璃瓶进行升级替代。天眼查专业版数据显示，我国共有近250家经营范围含“低硼硅、中硼硅、高硼硅、钠钙玻璃瓶”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。而45.31%的此类企业都注册于江苏省。
公开信息显示，山东药玻是国内第一家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业，已基本实现进口替代。作为国内药用玻璃瓶领域的头部企业，一类模制瓶占据国内90%以上市场，一类拉管工艺技术在国内处于领先水平。
业内认为，虽然行业门槛较高，但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化，医药包装行业集中度将不断提升，行业中的龙头企业有望不断做强做大。
此外，天眼查专业版数据显示，我国约有近2500家经营范围含“药品包装材料和容器、玻璃生产专用设备、玻璃包装容器”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业，其中广东省相关企业数量最多，超过1，300家，占全国相关企业总量的52.68%。目前我国有超过64万家经营范围含“玻璃瓶、玻璃制品”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。从地域分布来看，山东省相关企业数量最多，超过8万家，占全国相关企业总量的12.83%。
此外值得一提的是，2020年4月1日至6月30日，我国共新增成立4.8万家玻璃制品相关企业（全部企业状态），较去年同比增长22.08%。
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