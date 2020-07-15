人民网>>财经

国产医用玻璃企业迎机遇

我国近三月新增近五万家玻璃制品企业

2020年07月15日10:08  来源：经济参考报
 

全球新冠疫苗研制步伐正在加快，玻璃瓶需求给国产医用玻璃企业带来了机会。目前，我国共有近250家经营范围含“低硼硅、中硼硅、高硼硅、钠钙玻璃瓶”的企业，此外，今年4月1日至6月30日，我国共新增成立了4.8万家玻璃制品相关企业。

目前国内大量的仿制药注射剂使用低硼硅或钠钙玻璃瓶，而原研药大部分使用中硼硅（或高硼硅）玻璃瓶。政策推动下，大量国内注射剂玻璃瓶正在向中硼硅（一类）玻璃瓶进行升级替代。天眼查专业版数据显示，我国共有近250家经营范围含“低硼硅、中硼硅、高硼硅、钠钙玻璃瓶”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。而45.31%的此类企业都注册于江苏省。

公开信息显示，山东药玻是国内第一家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业，已基本实现进口替代。作为国内药用玻璃瓶领域的头部企业，一类模制瓶占据国内90%以上市场，一类拉管工艺技术在国内处于领先水平。

业内认为，虽然行业门槛较高，但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化，医药包装行业集中度将不断提升，行业中的龙头企业有望不断做强做大。

此外，天眼查专业版数据显示，我国约有近2500家经营范围含“药品包装材料和容器、玻璃生产专用设备、玻璃包装容器”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业，其中广东省相关企业数量最多，超过1，300家，占全国相关企业总量的52.68%。目前我国有超过64万家经营范围含“玻璃瓶、玻璃制品”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。从地域分布来看，山东省相关企业数量最多，超过8万家，占全国相关企业总量的12.83%。

此外值得一提的是，2020年4月1日至6月30日，我国共新增成立4.8万家玻璃制品相关企业（全部企业状态），较去年同比增长22.08%。

(责编：李都也(实习生)、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved