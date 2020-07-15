海南自贸港项目开工建设加速度

7月13日，海南自贸港第二批建设项目集中开工，共开工项目121个，总投资281亿元。其中，产业发展项目总投资额占全部项目投资额的66%。随着自贸港建设深入推进，海南产业项目加快上马。

图为13日，海口市五源河文体中心二期体育馆项目现场，吊车在为钢屋盖中心环支撑胎架吊运零部件。

黄晓慧 王程龙摄影报道

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 01 版）

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