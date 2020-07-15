货物贸易进出口总值14.24万亿元（锐财经）

今年以来，江苏省如皋市长江镇积极开拓国内外市场，从“等”订单转为“创”订单。图为7月13日，在位于长江镇郭园社区天海服饰内的服装生产线上，工人正在赶制来自欧美的批量服装订单。

徐 慧摄（人民视觉）

近年来，湖北省宜昌市秭归县推行“农企对接”模式，促进了农民增收，又实现了企业外贸增长。图为7月13日，湖北秭归屈姑国际农业集团员工在水果加工生产线上进行黄桃罐头加工作业。

王 罡摄（人民视觉）

海关总署7月14日发布的数据显示，今年上半年，中国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币，同比下降3.2%，降幅较前5个月收窄1.7个百分点。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。海关总署新闻发言人李魁文指出，上半年，我国外贸进出口虽下降3.2%，但降幅较一季度明显收窄了3.3个百分点。其中，6月份当月进出口实现年内首次双双正增长，上半年外贸进出口整体表现好于预期。随着一系列稳外贸政策措施效应的持续释放，有信心稳住外贸基本盘，努力实现进出口促稳提质。

出口连续三个月正增长

对于上半年中国外贸的表现，李魁文在7月14日的国新办新闻发布会上给出了四点分析。

进出口总体逐步回稳。从季度走势看，二季度我国进出口值达到7.67万亿元，同比降幅收窄至0.2%，环比一季度增长16.7%；出口同比、环比分别增长4.5%和31.3%，进口同比下降5.7%，环比增长1.6%。从月度走势看，6月份进出口同比增长5.1%，出口自4月份起连续三个月保持同比正增长；进口在4月、5月份两位数降幅后，于6月份“转负为正”，增长6.2%。

防疫物资、手机等出口向好。上半年，包括口罩在内的纺织品出口增长32.4%，医药材及药品、医疗仪器及器械出口分别增长23.6%、46.4%，“宅经济”消费提升带动笔记本电脑、手机出口分别增长9.1%、0.2%。

进口值回升。国内疫情防控形势向好，率先推动企业复工复产，对进出口形成了有力支撑。6月份当月，我国进口实现同比正增长。上半年，我国机电产品进口值增长1.2%，其中电子元件、自动数据处理设备及其零部件进口分别增长14.1%和7.2%，大宗商品如原油、煤炭、铁矿砂、铜矿砂进口量分别增加9.9%、12.7%、9.6%和3%。

与主要贸易伙伴进出口大多数实现增长。从上半年前十大贸易伙伴看，增长和下降的各占半数，而单看第二季度，呈现增长的达到8个。其中，表现最为抢眼的是东盟，上半年我国与东盟进出口值达到了2.09万亿元，同比增长5.6%，占我国外贸总值的比重达到14.7%，较去年同期提升了1.2个百分点。

新型贸易业态逆势上扬

作为新型贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货和交易链条短等优势逆势上扬。据海关统计，今年上半年，海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%。

李魁文指出，海关不断优化监管制度，完善跨境电商统计体系，积极支持跨境电商等新型贸易业态有序发展。如全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，探索建立高效、安全、快捷的跨境电商出口退货渠道，解决跨境电商出口商品“退货难”的问题，全力支持跨境电商出口企业“卖全球”。

“开展跨境电商企业对企业（B2B）的出口试点，开启规模化‘卖全球’的跨境电商新征程。”李魁文介绍，采用新模式通关的企业，可享受一次登记、一点对接、简化申报、优先查验、允许转关、退货底账管理等通关便利化措施。中小微企业单票价值低的货物还可选择更加便捷的通关通道，广交会等线上展会成交的货物也可适用于新规享受通关便利。

海关总署数据显示，截至7月7日试点第一周，10个试点海关共验放跨境电商B2B出口报关单和申报清单26.6万票，货值2.5亿元人民币，出口货物主要有服装鞋帽、小家电、智能办公家具、手机配件、户外用品等。

“继续主动和世界海关组织等国际组织共同研究优化跨境电子商务世界贸易规则，与万国邮联、其他国家和地区的海关就多边数据共享等方面进一步加强合作，共同构建面向全球的高质量跨境电商寄递服务网络。”李魁文说。

继续优化口岸营商环境

总体好于预期，形势依然严峻。根据国际货币基金组织的最新预测，今年世界经济将下降4.9%，世界银行预测全球经济将下降5.2%。世界贸易组织预计全球货物贸易将下降13%至32%，联合国贸发会议预计下降20%。

李魁文认为，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩。我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，叠加中美经贸摩擦的影响，下半年进出口形势依然复杂严峻。

如何稳住外贸基本盘？

李魁文介绍，今年以来，已先后出台外贸稳增长10条措施并制定50条具体任务清单等一揽子政策措施，支持企业复工复产达产，保障外贸产业链、供应链的畅通运转，稳住外贸基本盘。

例如，进一步提升通关效率，6月份全国进口、出口整体通关时间分别为39.7小时和2.3小时，较2017年压缩了59.3%和81.5%；持续扩大进口国家和商品的范围，新增批准了5965家国外注册企业，上半年肉类（含杂碎）、粮食分别进口1095亿元和1542.2亿元，同比分别增长107.3%和18.1%；支持自贸试验区、自由贸易港和综合保税区等开放平台建设，上半年综合保税区进出口1.42万亿元，增长13.2%；为外贸企业纾困解难，对受疫情影响未能及时报关的进口货物累计减免滞报金1.37亿元。

海关总署强调，将进一步优化口岸营商环境，帮助企业开拓国际市场，努力稳定我国外贸基本盘，推动外贸促稳提质，为完成全年经济社会发展目标任务作出更大贡献。

(责编：杨曦、孙阳)