全社会用电量同比增长百分之六点一

本报北京7月14日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：6月份，全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%。分产业看，第一产业用电量76亿千瓦时，同比增长12.9%；第二产业用电量4412亿千瓦时，同比增长4.3%；第三产业用电量1037亿千瓦时，同比增长7.0%；城乡居民生活用电量825亿千瓦时，同比增长14.3%。

“2月份电力消费增速回落至低谷后，3-6月的用电量增速分别恢复至-4.2%、0.7%、4.6%、6.1%。随着复工复产复商复市全面推进，生产需求继续改善，电力消费增速呈现V形，当前月度增速基本恢复正常增长趋势。”北京交通大学中国产业安全研究中心教授叶春认为。

中国电力企业联合会发布的数据显示，6月份，全国制造业用电量同比增长4.7%，增速比上年同期提高0.6个百分点。其中，高技术及装备制造业用电量同比增长8.4%，增速比上年提高5.7个百分点；四大高载能行业当月用电量均实现正增长。

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