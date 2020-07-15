日前，中国银保监会发布了银行业保险业运行情况最新数据，并就相关领域热点问题答记者问。
最新数据显示：截至6月末，我国银行业境内总资产301.5万亿元，同比增长9.8%。上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。6月末，不良贷款余额3.6万亿元，比年初增加4004亿元，不良贷款率2.10%，比年初上升0.08个百分点；拨备覆盖率178.1%，比年初下降4个百分点。保险资产总额21.7万亿元，比年初增长5.7%，保险公司综合偿付能力充足率244.6%，核心偿付能力充足率233.6%，保持在较高水平。上半年实现保费收入2.7万亿元，同比增长6.4%。银行保险机构主要经营和监管指标处于合理区间。
中国银保监会新闻发言人指出，当前，我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。但也必须看到，在未来一段时期内潜在风险依然较大，要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。
“银保监会将根据新的形势和新的情况，继续保持定力，优化监管措施，依法处置违法违规行为，切实提高防范化解金融风险能力水平，持续深化金融改革开放，促进提升服务实体经济质效，确保银行业保险业稳健运行，实现高质量发展。”该负责人说。
该负责人进一步指出，银保监会将从总量和结构同时入手，指导银行保险机构扎实做好“六稳”“六保”金融服务，促进经济金融良性循环。
具体来看，将从5个方面抓好政策落地落实落细：
一是全力打通恢复经济循环。继续巩固经济恢复发展势头，研究实施中小企业“低成本无担保”应急贷款和大中型企业应急融资安排，更好发挥政策性金融逆周期调节作用。
二是增强经济发展后劲。加大重点行业、普惠小微企业的信贷支持，积极扩大最终消费需求。
三是更好发挥保险保障功能。优化完善保险产品，特别是灾害保险、公共卫生保险、健康保险等，加快理赔速度，提高理赔效率，使企业及时获得保险赔付，尽快复工复产。
四是持续提升宏观政策协同效应。强化财政、金融、就业、产业等各项政策协调配合，实现多层级政策相互支持，更好服务各类市场主体。
五是督促引导资金“脱虚向实”。依法严厉打击资金空转和违规套利行为，强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。
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