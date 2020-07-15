以工业互联网赋能产业转型升级

当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来产业发展产生全方位、深层次、革命性影响。

一是发挥广连接优势，为产业转型升级提供新动能。作为制造强国和网络强国的建设焊接点，工业互联网向上应对工业领域的各种应用场景，向下连接了海量的设备、系统、人，自身又承载着工业知识和工业的模型，从而实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，驱动创新资源的快速汇聚，促进工业经济各种要素资源的高效共享，催生网络化协同、规模化定制、服务型制造等新模式、新业态，大幅提升企业创新能力与创新效率，发展壮大新动能。

二是发挥数据效能，促进数字经济高质量发展。一方面，改变了信息链接范围。数据驱动能够整合产业链上下游企业由单链条串行生产方式转变为多环节并行协作方式，有利于突破工业企业内外割裂的生产方式；另一方面，转变了工业业务模式。大量的工业数据赋能企业由生产制造产品向过程服务进行转变。

三是助力中小企业走出困境。工业互联网具有平台特征，中小企业可以通过共享模式，将自身信息化提升和数字化转型需求嵌入工业互联网平台，从而大幅减少企业IT管理系统的部署、测试和运维等信息化改造成本；此外，工业互联网平台可以借助万物互联的特征，收集每台机器的多种指标，提高企业的生产能力，提高企业效益。

在我国，工业互联网尽管经过了几年的发展，但目前总体仍是处于起步阶段的新鲜事物。从长远看，工业互联网发展是一个需要迭代、试错、演进的过程，需要社会各界保持战略定力和耐力，积极合作、共同探索、开拓创新、务求实效，助力我国制造业转型升级。

首先，加强关键技术创新。积极开展关键技术攻关、产品研制与工程化推广，持续推进以DOA体系架构、Handle系统等为代表的架构技术研究，加快打造公共服务平台，培育系统解决方案供应商，推动5G与工业互联网融合发展，不断提升产业供给能力。

其次，加快制定工业互联网平台规范标准，分期分批遴选一批跨行业跨领域平台，支持建设一批工业互联网平台试验测试环境及测试床，实施重点工业设备上云“领跑者”计划和工业互联网APP培育工程，打造基于工业互联网平台的制造业新生态。

再次，构建多元化的投融资体系。一是设置财政专项资金，用于支持科技含量高、经济效益好、带动效应强的企业发展工业互联网；二是充分发挥产业投资基金的引领带动作用，引导各类投资基金向工业互联网领域倾斜；三是发挥科创板和注册制的作用，积极推动典型企业和成熟企业上市，培育一批具有国际竞争力的创新企业；四是鼓励商业银行以“投资+融资”支持工业互联网企业发展，大力发展供应链金融，拓展知识产权、应收账款等新型抵质押方式。

最后，要不断提升工业互联网安全水平。一是要不断完善工业互联网的标准和安全保障体系，并进一步建立健全工业互联网安全的监督检查、风险评估、应急处置等体制机制；二是要加强法律保护，提升企业数据安全的保护层级；三是要发挥大型IT科技企业的技术引领作用，促进工业互联网安全监管、防护、治理等安全基线的全面提升。

(责编：李都也(实习生)、杨曦)