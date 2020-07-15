创业板试点注册制首批过会企业出炉

7月13日晚间，创业板注册制上市委“第一审”结果出炉，3家企业的IPO申请和1家企业再融资申请获得上市委“符合发行条件、上市条件和信息披露要求”的审议结果。按照计划，本周还将举行三次上市委会议，审议另外11家企业的首发申请。

深交所创业板注册制的“第一审”备受市场关注，这意味着创业板改革并试点注册制开始全面启动。本次审议的内容为北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司、龙利得智能科技股份有限公司3家发行人的首发申请以及青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转债的申请，从问询的主要内容来看，上市委对上述四家企业的主业业务情况及相关财务情况共计提出了14个问题，以及6个需要进一步落实的事项。

按照相关规则，上市委审议后，深交所结合上市委的审议意见，出具发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。深交所审核通过的，将审核意见、发行上市申请文件及相关审核资料报证监会注册。证监会将在20个工作日内对发行人的注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。深交所出具发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见，不表明深交所对发行上市申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明深交所对该股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。

业内人士指出，从本次审议提出的问题来看，上市委落实了坚持以信息披露为核心的理念，在审核过程中，主要关注发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求，包括从法律和产业政策上是否满足要求等等。从时间安排来看，预计最快8月中旬第一批创业板注册制企业将正式上市。

7月14日晚间，深交所公布创业板改革并试点注册制获受理企业，包括江苏扬电科技股份有限公司等8家申请IPO企业、九洲集团、中飞股份2家申请再融资企业。截至7月14日，创业板改革并试点注册制获受理企业合计406家，其中申请IPO企业合计283家、申请再融资企业117家、申请重大资产重组企业6家。

(责编：李都也(实习生)、杨曦)