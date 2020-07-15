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世界青年技能日主题活动暨12333全国统一咨询日活动周启动仪式举行

2020年07月15日14:42  来源：人民网
 

人民网北京7月15日电 （记者林露）今天上午，世界青年技能日主题活动暨“12333全国统一咨询日”活动周启动仪式在广西南宁举行。人力资源社会保障部党组成员、副部长汤涛、广西壮族自治区政府副主席黄世勇等领导出席并讲话；世界技能组织专门发来视频致辞；技工院校、企业、12333咨询员代表等在仪式上发言。

启动仪式上，人社部公布了2020年劳动出版“技能雏鹰”奖（助）学金获奖名单，并为获奖学生代表颁奖；向广西技工院校赠送了职业技能提升行动相关书籍。广西人社厅举行了“双千结对”岗位技能培训合作签字仪式、“职业技能电子培训券”发放仪式、世界技能大赛先进事迹报告会等活动。

据悉，“12333”是人社系统全国统一的政策咨询和业务服务平台。用工单位、培训和评价机构、劳动者可以通过电话或者线上访问的方式，咨询政策和服务信息，办理相关业务。“12333全国统一咨询日”自2012年开始一年一主题举办活动，今年活动周从7月15日开始，21日结束，主题定为：“职业技能提升 改变你的生活”。

活动周期间，全国各级人社部门围绕活动主题，面向企业、院校、培训机构、鉴定评价机构和各类劳动者，开展职业技能提升行动、企业新型学徒制、技工院校招生、技能人才评价改革、技能扶贫等政策咨询系列活动，将支持政策、培训信息和优质服务惠及广大企业和职工，鼓励城乡各类劳动者积极参加有针对性的职业技能培训，激发和促进培训主体积极参与职业技能提升行动，有效增加培训供给，加强公共服务。

(责编：林露、李昉)
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