人社部：@农民工兄弟姐妹，技能培训等你参加

人民网北京7月15日电 （记者林露）记者从人社部了解到，近日，人社部印发实施《农民工稳就业职业技能培训计划》。培训的目标任务和对象范围是什么？对农民工就近就业创业有哪些支持政策？大家一起来看看！

（资料来自人社部网站）

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