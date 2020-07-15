全国民营企业招聘月活动第三期专场招聘提供岗位超60万个

人民网北京7月15日电 （记者林露）记者今天从人社部了解到，2020年全国民营企业招聘月活动推出生活服务业专场，近4万家企业提供岗位超60万个。其中，58同城专场有北京华联、北大投资等近1000家企业参与，提供岗位约1.8万个；店长直聘专场有肯德基、便利蜂等3.7万家企业参与，提供岗位约49万个；智联招聘专场有华为、海尔、吉利等1700多家企业参与，提供岗位超10万个；美团将继续面向全国招募骑手，提供岗位约2000个。
据了解，本次活动同期推出地方特色专场，华北地区山西推出高校毕业生专场，400多家企业提供岗位8000余个；东北地区吉林推出服务业专场，近600家企业提供岗位1.5万个；华东地区江苏推出农民工专场，近8000家企业提供岗位20万个左右；中部地区河南推出计算机/工商财务专场，30多家企业提供岗位800多个；西南地区四川推出离校未就业高校毕业生专场，3800多家企业提供岗位超5.7万个；西北地区青海推出中小企业专场，近200家企业提供岗位2500多个。
用人单位和求职人员可通过中国公共招聘网（www.job.mohrss.gov.cn）进入主会场页面，也可登录各地公共招聘网站，查询相关信息。
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